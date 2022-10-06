【再婚家庭】失婚媽與初戀男友再續前緣　各帶一對子女組六口家庭遭非議

▲ 有失婚媽媽與初戀男友再續前緣，各帶一對子女重組家庭。

每個家庭都有不同的相處方式，再婚家庭或許面對的問題會更多。內地一名兩孩媽媽離婚後，重遇昔日初戀男友，對方也是單親爸爸。二人再續前緣，帶著各自的一對子女組成六口家庭，生活幸福美滿，卻遭網民抹黑，甚至誣陷他們是拆散別人家庭的第三者。

綜合內地傳媒報道，江西一名姓翁的媽媽離婚後獨力帶著子女生活，她與姓郭的初戀男友分開9年後，在一次出差時意外重逢，當時郭男亦已離婚，同樣育有一對子女。兩人於2007年拍拖，直至2011年分手，後來翁女結婚，婚後生下一對兒女，遇上婚變。

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4孩年齡相若 重組家庭

雙方在2020年重遇後，再次聯絡起來，漸漸產生感情，甚至有再婚的打算。雖然他們已認定了對方，但考慮到各自的孩子，不知能否相處得來。當時翁女趁著暑假，接郭男的孩子來家中一起生活，他們與她的孩子年齡相若，分別大的兩個都是就讀小四，小的兩個小二。4個孩子都能一起玩耍，相處融洽。

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因此翁女和郭男決定於2021年結婚，連同彼此的孩子，一家六口展開新生活。翁女原本在網上分享自己再婚的經歷，沒想到惹來網民的批評及指責，有網民指他們是第三者、家庭關係複雜、影響孩子的觀念、連累下一代等。

夫妻同心反擊網民批評

翁女與丈夫郭男接受當地傳媒訪問時反撃，他們都不是破壞對方婚姻的第三者，直言再婚後夫妻努力經營家庭，同心照顧4個孩子，給予他們一個溫暖的家。郭男指很多人都不看好再婚，尤其是雙方都有孩子，可是他非常幸運，現時一家人生活幸福。他認為能與初戀情人再遇然後結婚，一切都是緣分。

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責任編輯︰王明芳