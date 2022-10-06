【無障礙的士】星群的士夥大昌行汽車引入新車款　兩部車率先試行下階段再推100部

▲ 大昌行汽車與星群的士引入新一批無障礙的士。（受訪者提供）

提供無障礙的士服務的星群的士與大昌行汽車公布，引入日產Serenae-POWER，車內有獨立座位，並設有輪椅上落斜板，方便輪椅人士直接上落，廢氣排放也較普通的士少。兩部新車由即日起落地試驗，預計試驗期為四至六個月，下階段將推出100部。

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星群的士與大昌行汽車引入新一批無障礙的士，今次引入的新款日產Serenae-POWER多用途的士MPTS屬五座位的士，設有輪椅上落斜板，方便輪椅人士直接上落，廢氣排放也較普通的士及舊款星群的士少。

由即日（6日）起，兩部新款日產Serenae-POWER多用途的士MPTS會率先試行，預計試驗期為四至六個月，下階段將推出100部。市民如想預早安排行程，試坐新車，可於手機應用程式「星群的士SynCab」或經熱線(37006500)預約，相關預約服務費維持為120元。

星群的士董事總經理鄭敏怡認為，今次引入新車款，不只是星群的士的一個里程碑，更是香港的士史上的一個重要里程碑。她透露，星群的士正在積極為年底政府推出的「的士營辦商車隊牌照」籌備，希望為香港的士服務注入更多新動力和元素。

大昌行行政總裁黎汝雄指，車系附設輪椅斜台設計，讓輪椅使用者或其他有需要的乘客，輕易進出車廂，而毋須使用其他輔助工具；而第二排座椅可水平移動，讓同行乘客能便利地照顧有需要人士；寬敞的三排座椅車廂設計，可乘載五位乘客，在有需要時亦可容納一位輪椅使用者以及三位乘客，讓照顧者、或更多家人朋友共同出行，真正做到社會共融。

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責任編輯：江麗盈