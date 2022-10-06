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【癌症殺手】研究指男性患癌風險高於女性　女性一個優勢降低風險

健康 16:47 2022/10/06

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（iStock圖片）

癌症是本港的頭號殺手，在2020年所有登記死亡的人數當中，有29.2%死於癌症。美國癌症協會期刊《Cancer》的一項研究指出，男性的患癌風險高於女性，原因可能是生理上性別的差別。

美國國家癌症研究所的團隊，評估了於1995年至2011年之間，參與美國退休人員協會（NIH-AARP）飲食與健康研究，接近30萬人的癌症風險差異，當中男性佔171,274人，女性有122,826人，年齡介乎50至71歲。

在此期間，男性新增癌症個案有17,951宗，女性則有8742宗。研究團隊統計了21個癌症部位的數據，當中，甲狀腺癌及膽囊癌以女性患者居多，至於其餘癌症，男性的發病率較女性高1.3至10.8倍不等。

影片推介：

研究團隊亦對吸煙、飲酒、飲食、活動量以及病史的風險因素進行分析，發現這些風險因素只佔大多數男性癌症案例的一小部分，反映大多數癌症的發病率仍然存在性別差異。

例如男性的高睪固酮水平與易患皮膚癌及肝癌有關；而女性免疫學反應如輔助性T細胞的「Th2」能降低癌症易感性，降低肝癌和口咽癌風險。

研究結果表明，性別之間的生物學差異，如生理、免疫、遺傳等，在男女患癌症的易感性方面起了主要作用。而通過臨床轉化研究實現精確醫療，有望降低和消除癌症中的性別差異。

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責任編輯：羅嘉欣

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