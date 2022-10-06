【好去處】ARTE M 藝術博物館登陸北角K11 ATELIER 門票由128元起

韓國最大沉浸式媒體藝術博物館ARTE MUSEUM，登陸新世界北角K11 ATELIER。ARTE M是除韓國以外，首次在海外地區展示ARTE MUSEUM作品的空間，並將於全港最大型的一站式遊樂零售商業新地標11 SKIES設立常設展館ARTE MUSEUM。這將是大灣區首個ARTE MUSEUM，並且會增加更多樣的作品和餐飲設施，包括香港獨有的元素。

11 SKIES由新世界發展建造、由K11負責營運，總樓面面積達380萬平方呎，其中佔地28,040平方呎的ARTE MUSEUM預計將於2023年底至2024年初在11 SKIES的最大室內遊樂空間亮相。

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此次，ARTE MUSEUM 將「自然」作為核心主題，利用數碼媒體技術重新詮釋大自然中多樣的元素和空間，創作出美輪美奐的媒體藝術作品。d’strict 將自然中所蘊含的美麗震撼的元素全然洋溢在創作中，同時有意識地剔除了藝術家想傳達的寓意。

在這裡，觀眾可以調動多元感官在「自然」中全方位地感受作品，而不是單純地「觀賞」色彩豐富的視覺作品。通過視覺創意與Mapping投影、多方位影像控制、傳感器交互等多種數碼媒體技術的綜合運用，使整個空間在視覺上被打造成一件藝術作品。同時在每個區域中可以聽到風吹花瓣飄落的聲音、瀑布傾瀉而下的拍打聲，還可以聞到適合每個空間的香味。

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在展館內使用的香味均是由擁有悠久歷史的調香機構調香師調配，為了讓香味與作品完美契合，調香師不斷地調整香味的細節，最終制作出市面上絕對不曾出現過的特別香氣。精選高端香水中使用的高級原料，設計出四款截然不同嗅覺新體驗。強烈的視覺效果、震撼的聲效和優雅的香味觸動多感官，營造出了沉浸感滿分的觀展體驗。

這也正是與其他單純注重視覺體驗的媒體藝術最大的不同，可以說是ARTE MUSEUM的一大特色。ARTE MUSEUM由世界知名數碼設計公司d’strict通過近10年積累的技術和藝術創作能力傾情打造。ARTE MUSEUM在韓國境內共有三個展館，繼2020年9月在濟州開設第一家後，2021年在麗水和江陵相繼開館。自開館約23個月以來，三家展館累計參觀人數已達320萬人次。

ARTE M佔地面積為9,149平方呎，為落戶於11 SKIES、萬衆矚目的ARTE MUSEUM拉開序幕。作爲特別展覽，ARTE M精選出ARTE MUSEUM中多組代表作，展館由4個不同的空間組成，以獨特的概念設計，通過媒體藝術的形式重新詮釋自然中的元素和空間，將鮮花的生命力、洶湧澎湃的巨浪、一望無垠的海灘、熱帶雨林中的叢林等6個作品描繪得栩栩如生。

展覽詳情

開幕日期：2022年10月7日

開放時間：每天上午11時至晚上7時

地點：2F, K11 HACC, K11 ATELIER King’s Road

購票: https://www.k11experience.com/zh-hk/activity/424/

票價：成人平日128元，週末及公衆假期148元

官方頻道主頁（https://artem-hk-en.artemuseum.com/）

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責任編輯︰王明芳