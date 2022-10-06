【兒童貧血】7個月大BB至青少年可能出現貧血　兒童缺鐵質減低免疫力常生病

▲ 缺鐵性貧血是兒科營養師在兒科病房中最常收到轉介的病症之一。

一提起「貧血」，不少人都會想到女生才會出現。其實，小朋友都會貧血。註冊營養師黃思敏指出出現缺鐵性貧血的年齡層廣闊，涵蓋兒童，由7、8個月大的嬰兒起，至幼兒學童、青少年都有可能出現缺鐵性貧血，各自原因可能有些不一樣。

澳洲註冊營養師黃思敏開設了facebook專頁「營養師糖果媽媽 Candy in the UK」，她在醫院工作十多年，日前分享了營養師在病房的見聞，提及有不少小朋友有缺鐵性貧血，缺鐵性貧血可以說是兒科營養師其中一個在兒科病房中最常收到轉介的病症。

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有缺鐵性貧血者年齡層廣

營養師黃思敏提及兒童貧血其實頗為常見，以往在兒科病房所見，有時小朋友因急病入院例如發燒、肚瀉等等，從抽血結果無意中發現缺鐵性貧血，亦有一些是因為疑似貧血的症狀例如虛弱、暈倒等入院，而從抽血結果中確定缺鐵性貧血。

出現缺鐵性貧血的年齡層可謂非常廣闊，由七八個月大的嬰兒、兩三歲大的幼兒、讀幼稚園或小學的學童、到讀中學至大學的青少年，都有可能出現缺鐵性貧血，而各自的原因可能有些不一樣。

母乳及牛奶鐵質含量偏低

以嬰幼兒為例，如果一直主要飲用母乳及牛奶，兩者的鐵質含量都低，飲奶份量太多而固體吃得太少、太遲開始加固、偏食、因宗教原因而吃全素，就很容易會缺乏鐵質。

比較大的兒童，通常是因為偏食而引起的鐵質攝取不足，亦有些兒童很早就飲用咖啡奶茶等飲料導致鐵質吸收率減低。另有些常見情況是少女因月經流量太多而增加鐵質流失……種種情況都好，醫生都會了解背後原因，排除較複雜的情況，以及轉介兒科營養師評估。

兒童缺乏鐵質的後果，除了大眾認知的有面色蒼白、手腳冰冷、容易疲倦等症狀外，亦會因缺乏鐵質而減低免疫力導致經常生病。根據世衛，在兩歲前如果有缺鐵性貧血，更可以對認知發展有明顯和不可逆轉的影響。近兩年很多研究數據亦指出貧血人士如果感染COVID會較容易患重症。

如果確定病童有缺鐵性貧血，通常醫生都會處方鐵質補充劑，並轉介兒科營養師幫助改善飲食。

內容獲「營養師糖果媽媽 Candy in the UK」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕