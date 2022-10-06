【最新疫情】本港增4,318宗確診　多6名染疫者離世

▲ 本港疫情持續。（梁偉榮攝）

本港疫情持續，衞生防護中心今日（6日）透過新聞稿公布，本港新增4,318宗確診個案，包括3,993宗本地感染個案及325宗輸入個案。另外亦再錄得6宗死亡個案，分別為4男2女，年齡介乎82歲至91歲，當中2人來自院舍。離世患者中，4人已打3針、1人已打2針，1位沒有打針。

325宗輸入個案中，189宗為機場檢測樣本陽性、95宗為第1至3日樣本陽性、40宗為第4至7日樣本陽性、1宗為檢疫中心陽性。與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約2.6%及92.9%。

院舍呈報陽性個案方面，新增8宗個案，涉及1間安老院舍的6名院友，6名院友列為密切接觸者；2間殘疾人士院舍共呈報2宗個案，6名院友列為密切接觸者。涉及的院舍如下：

上水桃園護老院（新界上水新成路61號1字樓至2字樓及新成路63號2字樓）

康恩園(I)（新界屯門震寰路82號）

新生精神康復會悅和居（新界屯門新福路7號）

學校新增729宗陽性個案，涉630名學生和99名教職員，分別來自90間幼稚園或幼兒中心、183間小學、177間中學及9間特殊學校；有6間學校共6班因出現群組感染，需暫停面授課7日。

醫管局表示，截至今日凌晨零時零分，新增確診病人210名留醫，新增呈報5名危殆病人及兩名嚴重病人，現時合共有38名危殆及17名嚴重病人，當中15名危殆病人正接受深切治療。另外，211名病人康復，當中181名病人出院。

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責任編輯：黃悅晴