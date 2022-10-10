【Close Friend】吳啟洋盼P1X3L開騷　鄧月平+黃溢濠深明演藝圈難處

繼首支個人單曲《漸漸地》後，一直默默準備新作的P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）再派上《Close Friend》，會是描述著「朋友以上 戀人未滿」的關係嗎？

Phoebus聯同有份參演MV的鄧月平、黃溢濠（Yatho）一同接受TOPick專訪，3人在MV中出現情侶、朋友、兄弟的關係組合，看得肉緊的樂迷指MV實質是帶出Phoebus與Yatho的「Hehe情」，甚爲搞笑。

這又如同感情世界、演藝圈，有著令非局中人看不透的事情，就讓大家慢慢了解在這兩個世界中遊走的他們吧！

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新作《Close Friend》

Phoebus的新作《Close Friend》與前作同為抒情慢歌，再加上Phoebus也是於MV守護女主角，的確會令人覺得新作是《漸漸地》的下集， Phoebus也確認是有著《漸漸地》2.0的感覺，認為《Close Friend》的畫面比較大、把時間線拉長，不過就與甜蜜的前作相反，呈現出慘淡的感覺。

MV以影像爲樂迷「腦補」歌曲的故事，男女主角的投入實爲功不可半，Phoebus笑說：「我覺得兩個MV也好看，在角色上，Yoyo（葛綽瑤）真的是乖巧，阿平（鄧月平）則展現到壞女孩、型格，這也不是每一位女生可擁有。」

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Phoebus＋Yatho有緣份

Phoebus、Yatho、阿平初次在MV中合作，Yatho與阿平演著一對會做壞事的情侶，予人愛得轟烈的感覺。回到現實，原來充滿著緣份的正是Phoebus、Yatho，更有一段「傷痛」過去，Yatho憶述時也忍不住指Phoebus根本是懷恨在心！

Yatho說：「導演找我演出MV前的一天，我與Phoebus在試鏡中演一對gay couple，他在沒有預先綵排下，摑了我一巴掌。我當日就在試鏡場地樓下遇上是次MV的導演，即是我們三人在同一個空間出現過，很有趣！」

▲ Phoebus與Yatho被網民指有「Hehe情」，十分搞笑！（陳慧安 攝）

或許樂迷也把二人的「關係」看得通透？ 樂迷在MV下留言稱：「完全感受到故事中Phoebus對黃溢濠的愛」 、「留名出現男男版剪接」 ，他們認為Phoebus犧牲自己的前程以保護Yatho與阿平，實質是對Yatho充滿愛。

對此，兩位當事人均表示起初是沒有想過的，但再看MV後就明白他們何解會有這樣的想法。

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鄧月平：不會收兵

Phobus在MV中默默守護著阿平，可能唱出部份人「當兵」的心聲，Phoebus與Yatho也曾經花數年時間追求女生、與身邊的朋友公平競爭，相信這也是青春無悔的見證吧！

換上女生的角度，阿平把自己歸類作「被動派」：「一定要男生先作表示，我是『打死都唔會講』，我想大部份女生也是這樣。假如我明確知道自己不喜歡他，是十分抗拒對方獻殷勤。」

身旁的Phoebus忍不住說：「追求你的話也不容易，你又被動又不喜歡獻殷勤。」 阿平堅決地稱：「我會很早向對方說清楚，不會收兵！」

在愛情面前，阿平認為自己以感覺行先，「如果他追求我的話，我又喜歡他就可以，我覺得最重要是要對上眼神。」Phoebus、Yatho化身「花生友」，先後說阿平是喜歡年紀比自己大的男生，阿平連忙解釋：「我喜歡思維成熟的男生，年紀不一定要太大，更特別喜歡『唔聲唔聲』的男生，即是指他內裡有很多想法。」

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「不公開」出於保護

拍拖是一件開心事，但即使是平常人也會認為感情是二人之間的事，不用刻意向身邊人交代、自然舒服地發展就可以。無奈藝人入行後，感情狀況、另一半的背景都是粉絲與網民茶餘飯後的話題，公開戀情與否也不是一個純粹的決定。

入行年資較長的Yatho與阿平均選擇不公開戀情，緣於保護另一半、負責任，阿平稱：「不想記者向他問問題，也是對職業的尊重，譬如做電影訪問時應集中說電影角色而不是在交代感情。」Yatho則不想聽到別人對另一半的批評，也認為真的沒有必要去與大家分享自己的私人生活。

好奇阿平指自己一拍拖便會失蹤，更覺得自己不拍拖比較好，即是她屬於戀愛大過天的女生？她爽快地分享昔日的戀愛經歷：「我曾經欺騙男朋友，跟他說我的工作時間延後，然後請他過來吃我親手煮的早餐，但其實我是很快地煮早餐，當他吃完後，我便馬上出門工作。」

Phoebus聽過兩位拍檔的分享後覺得自己「長知識」：「原來真的有很多東西要考慮，我初入行時是不知道的，不會想到有這麼多附帶的事。」

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追夢之旅

Phoebus、Yatho、阿平後在入行後作多方面發展，聚首一堂少不了「圍爐取暖」 ，Phoebus曾經爲網上評論感介懷，「《全民造星》期間是最多辛酸，自己那時會著眼於負評當中，並跌進無底深淵，但慢慢就學會用時間去證明自己，也很開心現時好像回到軌道。」

阿平也點著頭，她感慨觀眾不會知道歌手、演員在背後下了多少努力，「我們不一定要獲得掌聲，只要受眾對作品有感覺已經很滿足。另外，近年的我也會想到網民提到的內容也有正確的。」

有別於面對網民，Yatho走過「無錢開飯、等戲開」的時間，他回想：「當時之所以組成組合，就是因為沒有機會，就想製造一些綜藝節目，後來也因為沒有金錢而要暫別。我曾在半年間也沒有工作，需要偷偷找兼職。」 幸好，Yatho近年的工作量增多，也有份在電影中擔任要角，可以照顧自己的他也覺得自己對得起家人了！

▲ Phoebus、阿平、Yatho努力追夢！（陳慧安 攝）

《Close Friend》組合再合體？

網上評論、作品點擊率在某程度上是歌手與演員的另類成績表，直接、客觀、主觀兼備，也不可視而不見，甚至可成為新作的題材參考地。

《Close Friend》MV推出至今累積超過30萬點擊率，樂迷對MV結局各有意見，Yatho笑說：「真的要飛走阿平」，Phoebus打趣說不如下一首歌叫作《boyfriend》吧！平日與P1X3L隊友歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）跳唱著快歌，他也想擁有一首屬於自己的，也希望P1X3L可於來年舉辦音樂會。

Yatho順勢說：「開音樂會時要請我與阿平到場欣賞，我們是Close Friend，你不是不邀請吧？」Phoebus回應道：「可以，音樂會是公開售票的話就可以啊！」

場地：Marco Polo Hongkong Hotel

化妝：Jenny（黃溢濠）

髮型：Sam Lo @ orient4（黃溢濠）

服裝: 美華氏 Midwest Vintage Store（黃溢濠）

記者：陳淑霖