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【經濟預測】港大預測本港第四季GDP升1.8%　料受環球經濟放緩帶來不確定性影響

社會 16:34 2022/10/06

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香港大學公布2022年第四季宏觀經濟預測。(梁偉榮攝)

港大香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目，今日 (6日)發表高頻宏觀經濟預測，預期今年第四季實質GDP會上升1.8%，合計全年經濟下跌0.6%。另外，團隊料受惠於第二階段政府消費券計劃及社交距離措施獲放寬，2022年第三季實質GDP預計回復按年增長0.7%。

團隊指，儘管下半年新冠病毒感染大幅下降，但環球經濟放緩帶來的不確定性限制近期的經濟增長，尤其是外貿受影響，故預 期香港2022年第四季實質GDP會上升1.8%，合計全年經濟則下跌0.6%。團隊又1指出，在第五波新冠疫情影響下，2022上半年香港經濟下跌2.6%，但受惠於第二階段政府消費券計劃及社交距離措施放寬，2022年第三季實質GDP預計回復按年增長0.7%。

「香港宏觀經濟預測」是由港大經管學院的香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目負責研究及有關工作。有關研究結果採用「高頻」宏觀經濟預測系統而得出 。可按此查閱每季的經濟預測。

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責任編輯：黃悅晴

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