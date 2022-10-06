【世乒團體賽】乒乓女團未能複製東奧銅牌戰結果　激鬥5場憾負德國

▲ 乒乓女團未能複製東奧銅牌戰結果，激鬥5場憾負德國。（World Table Tennis）

「2022世界乒乓球團體賽」8強賽港隊乒乓女團對上「老對手」德國隊，上演東奧銅牌戰「翻版」。可惜港隊未能複製上次交手結果，在領先2場下「反勝為敗」，場數2：3不敵德國8強止步。

今場港隊再度變陣，收起「一姐」杜凱琹，由蘇慧音夥朱成竹及李皓晴正選出戰。首戰由蘇慧音迎戰世界排名第8的韓瑩，港將入局較慢，先以7：11失一局，第2局回勇大勝11：1扳回一城。雖被對手追得緊湊，不過蘇慧音其後延續氣勢，連勝兩局，以局數3：1為港隊先拔頭籌。

第2場由今屆賽事未嘗一敗，狀態大勇的朱成竹上陣，港將上場即入局，一口氣連贏11：3及11：5，即使在第3局對手以15：13扳回一局，朱成竹未有受挫，第4局再贏11：5奠定勝局，助港隊場數領先至2：0。

第3戰由「大師姐」李皓晴上陣，首局雙方已打得緊湊，港將在「刁時」下以11：13失利，不過隨後即以11：5回敬對手。可惜李皓晴連續在兩局「刁時」中失利，被德國追回一場。

朱成竹度上陣鬥韓瑩但可惜未能延續今屆賽事氣勢，直落3局不敵韓瑩，被對手打破「不敗金身」。最後一場壓力落在蘇慧音，港將先以11：9先拔頭籌，次局蘇慧音一直落後，但未有放棄力追至「刁時」，惜在「刁時」未能把握機會，以11：13落敗。德國隊隨後愈打愈順，再取兩局11：5，港隊總場數2：3見負，8強止步。

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記者：李榮忠