【星二代】徐菁遙三女兒成長脫變嘆時光飛逝　 Suki大女終擺脫黃浩餅印樣

▲ Suki分享與大女Vianna的午膳照，可見大女終擺脫黃浩的餅印樣。

現年38歲的前港姐徐菁遙（前名徐淑敏、Suki），2009年跟飲食商人黃浩結婚並誕下三女，成為幸福靚媽，可是黃浩的基因強大，3個女的樣貌都似足他，經常成為網民熱話。Suki昨分享與12歲半大女黃心瑤（Vianna）的午膳照片，見到Vianna的側臉少女味濃，擺脫了爸爸的餅印樣。

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Suki在IG分享了她與Vianna的午膳靚相，Suki的自拍照一如既往好靚女，笑容甜美；另一張則是Vianna的側臉照，可見身穿藍白色衣服的Vianna亭亭玉立、長高了不少，並留一有頭長髮，少女味濃不再有爸爸的影子。Suki有感女兒大得好快，發文指時光飛逝。

網民留言大讚Suki保養得宜、皮膚好，「十年如一日」、「女人都覺得你好靚」，與女兒似足兩姊妹出街；有網民更留言稱在餐廳遇上了Suki兩母女，「我今日就係坐你後面，你真係好靚」。

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Suki與年長12歲的黃浩育有3名女兒，包括12歲長女Vianna，11歲二女黃心柔（Renee）、8歲細女黃心誼（Isabella），她們小時候皆長得如爸爸餅印一樣，反而不似靚媽媽Suki，被指浪費了Suki的基因。然而12歲的Vianna開始脫變，愈大愈靚女，媽媽的基因開始反映出來。

▲ Suki與黃浩組一家五口。（受訪者提供）

細女樣子性格最似爸爸

Suki曾接受TOPick訪問時談及3名女兒，形容大女好文靜，藝術天分高，5歲已懂得唱歌劇！二女則語文能力強，英文口音似外國人。Suki認為細女是3女兒中最似老公，「不論樣子、性格，古惑啲又聰明啲。」她曾帶細女做智力測試，看到她在推理和幾個項目都去到很高水平，推斷細女將來會在數理方面發展。

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讀蔡繼有重視發掘女兒潛能

Suki表示最喜歡發掘女兒的潛能，認為及早了解便可讓孩子更早開竅，行少一些冤枉路。但比起成績，她更重視孩子的心境：「因她們的學校要求較高，可是有些科目較弱，例如大女在中文科較弱，會影響平均分和升班，所以我要求不高，升到班就得，讀書快樂更重要。」

她安排女兒入讀名牌私校保良局蔡繼有學校，名人校友包括林文龍郭可盈女兒林天若、胡諾言陳琪的女兒等。大女Vianna去年7月小學畢業，Suki未有透露女兒升中的情況。

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責任編輯︰王明芳