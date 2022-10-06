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【3區污水陽性】涉麥當勞道及馬己仙峽道一帶住宅等　港府派16萬個快測包

社會 16:59 2022/10/06

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麥當勞道和馬己仙峽道附近一帶住宅污水陽性。（資料圖片）

政府今日（6日）表示，環境保護署與渠務署於3區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。因應有關地區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約16萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及的區域如下：

  • 屯門區 — 景峰花園、景新臺、怡樂花園、偉景花園、彩暉花園、景峰豪庭、御半山、御半山II期、山景邨及楊小坑村
  • 元朗區 — 天恩邨、Wetland Seasons Park及慧景軒
  • 中西區 — 麥當勞道和馬己仙峽道附近一帶住宅

麥當勞道和馬己仙峽道附近一帶住宅污水陽性。（政府新聞處）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：黃悅晴

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