【居家工作】22%受訪男性認返工會「自慰」　專家：可提高工作效率

▲ 5分1受訪男性承認返工會「自慰」。

新冠疫情肆虐全球，為了減少傳播風險，不少國家的公司早前便廣泛響應居家辦公的政策，即使社會漸趨復常，但仍有不少員工仍然是WFH。有調查便指出家工作期間，有超過5分1的男性會在上班時間抽出時間「自慰」，且有18%的人會在上班時偷看色情內容。有專家則指上班「自慰」雖然看似不合常理，但事實上卻能提高員工的工作效率及提升注意力。

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根據外媒《LADbible》報導，網上藥房Chemist4U曾對2000名英國人進行調查，有22%的受訪男性承認會在上班時自慰，女性則有7%。不僅如此，有18%的受訪者承認，自己曾在工作時偷看色情內容。

調查還發現，年收入介於港幣約31萬元至40萬元之間的人最有可能在上班時間自慰。年齡方面，25歲至34歲的受訪者中，有27%工作時間有「自慰」行為；35歲至44歲的受訪者中，佔18%；45歲至54歲受訪者中，佔15%。Nottingham Trent University心理學講師Mark Sergeant表示，雖然工作時間自慰不合理，但相信工作中自慰確實可提高專注力及工作效率。

心理學家Cliff Arnall表示，「自慰政策」相信能帶動公司士氣，又預測繼續允許此政策「能帶來更多的專注、更少的攻擊性、更高的生產力和更多的微笑。」不過，他又補充若實行有關政策，亦需要配合適當的約束條件，如禁止將同事視為性幻想對象，以避免出現性騷擾行為。

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責任編輯：羅嘉欣