【癌症殺手】台女星腋下突現黑色痣恐癌變　兩大異狀要留心【附自測方法】

▲ 女演員吳婉君

許多人對身上的痣均會不以為意，但其實分分鐘是暗藏警號。台灣女演員吳婉君日前於其個人Facebook上指由於腳上突長出黑痣故求醫，卻因而發現腋下的痣出現了異常，黑痣不但變大並呈現不規則形狀。經醫生的建議後決定兩處黑痣一併切除，以防病變風險。

吳婉君5日在其facebook發文，稱剛做完除痣手術，原來她2021年發現腳底長了一顆新痣，一連3位醫生均建議切除，其中一位醫生稱，因腳底的看起來是一般的痣，應屬良性，不需要太擔心，但稱「腋下的痣反而有些異常，它變大而且已經變不規則形狀，這個反而要特別注意。」

▲ 女演員吳婉君

為避免有癌變風險，醫生建議切除腋下的痣一勞永逸，吳婉君經手術，一次將腋下和腳底的痣都切掉，至於腋下的痣則會送去化驗，她也以此經驗提醒，只要出現「四肢末端突然長痣」、「痣變形變大變不規則」這2個異狀，都要特別小心，不可以輕忽，「手術很順利，是局部麻醉的小手術而已。但術後修復比較難受！畢竟腳底⋯很不方便。」

香港男藝人森美日前亦在電視節目中分享其當年患上口腔黑色素瘤的經歷，自覺此病不普通，亦驚覺患者存活率不高，萬幸的是經化驗後確定其痣為良性，但此經歷足以令其反思人生。

▲ 森美早前於節目上分享其患黑色素瘤經歷

強烈的紫外光加上不當的防曬，為形成黑色素瘤的主因，不論性別皆有患上的可能。無故出現黑色痣，很多人會誤以為是黑色素沉殿而忽視其嚴重性，部分患者的黑痣更會出現在較難發現部位，如口腔、腸道或眼睛等，因為位置難以發現而往往令患者錯過治療的黃金時間，惟到出現病變時治療卻已太遲。 據資料所示，黑色素瘤為皮膚癌中最致命的「殺手」，為皮膚癌中主要的死亡原因。此病增生速度快，復發率高，若到了病變的程度，以現階段的醫療水平而言，可作的改善程度亦十分有限。

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然而，根據英國皮膚基金的建議，簡單的ABCDE檢查法可供大家自行檢查身上的痣是否屬於黑色素瘤，如下：

A 不對稱（Asymmetry） 指痣的形狀不對稱 B 邊界（Border） 指痣的邊界不整齊 C 顏色（Color） 指痣的顏色不均勻，深淺不一 D 直徑（Diameter） 指痣的直徑大於6mm E 變化（Evolution） 指痣的大小、形狀、顏色或症狀（出現痕、痛、流血等）變化

台大醫院皮膚科主任蔡呈芳在《健康2.0》頻道中表示每個人身上都有些痣，雖然99%以上的痣皆為良性，不過若冒出「最惡性的黑色素瘤」，務必盡速治療。

蔡呈芳表示，痣通常好發在四肢末端，特別是長在大拇指、大腳趾及食指上且超過0.3厘米，通常這類的痣和年齡有關，這類型的腫瘤若沒有在第一時間發現，一旦移轉到淋巴結，死亡率相當高。

另外，蔡呈芳亦指出，若痣出現於四肢末端，特別是指甲上時，便更要留心，尤其是年紀超過40歲以上的人士。他解釋指步入中年才產生的黑色素痣，如長在大拇指、大腳趾及食指上且超過0.3厘米，極可能是是惡性黑色素瘤。他又強調，惡性黑色素瘤若未在第一時間發現、治療，一旦跑到淋巴結或有系統性轉移，死亡率相當高，民眾務必留意。

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