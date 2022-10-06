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【HK Tech 300】城大獲4間創投公司2,000萬投資　向初創企業提供天使基金

社會 17:16 2022/10/06

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城大校長郭位。（城大提供）

城市大學創新創業計劃「HK Tech 300」今（6日）與4間創投公司簽署備忘錄，將獲投放2,000萬港元，向選定的初創企業提供天使投資。

4間公司為粒子創投、深港聯合投資基金有限公司、斑馬星球，以及獅峰投資管理有限公司。有關公司會在備忘錄簽署的第一年，各自向共同選定的HK Tech 300初創公司提供天使投資。城大校長郭位致辭時說，透過HK Tech 300校方進一步協助年青人轉化知識及技術為實際應用，造福社會。

城大於2021年3月撥出5億港元，首創大型創新創業計劃HK Tech 300，協助有志創業的城大學生、校友、科研人員以及其他人士，運用城大的知識產權成立初創公司，開展創業之旅。校方早前已與3間創投基金及科技企業建立共同投資合作夥伴關係，向獲甄選的HK Tech 300初創公司提供天使投資。

自HK Tech 300推出至今，已為逾1,100名參加者提供創業培訓課程、逾360支初創團隊獲得港幣10萬種子基金、逾70間初創公司獲批最高達港幣100萬的天使基金投資。逾100位經驗豐富的工業家及創業家亦應邀加入，成為初創團隊的創業導師。

「HK Tech 300」今與4間創投公司簽署備忘錄。（城大提供）

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責任編輯：黃悅晴

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