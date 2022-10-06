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【讓座爭議】兩媽促男子讓座職員出手調停　盤點港鐵車廂屢出現奇人奇事

社會 17:31 2022/10/06

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(網上圖片)

公共交通工具的讓座問題，不時都會引起爭議，昨日(5日)網上瘋傳4段港鐵東鐵線列車車廂內有人爭執的影片，有2名媽媽帶同3名小孩上車，其中一名媽媽稱「小朋友驚跌親」」，要求男乘客讓座予其同行小孩，因男乘客未有理會而爆發罵戰，最後要出動港鐵職員，列車一度停駛，以及警方介入調停。港鐵回覆本網查詢時表示，根據記錄，昨日中午一架東鐵綫列車由大埔墟站駛往大學站途中，有乘客按下緊急掣，向車長表示車廂内有乘客爭執，車長隨即通知車務控制中心。車務控制中心安排職員在大學站上車了解情況，並報警求助。職員上車後一直嘗試調停相關乘客，警方其後亦有在車上及車站作出處理，相關乘客停止爭執後離開車站。

過往在港鐵車廂不時出現奇人奇事

  • 5名青年去年於港鐵車廂「開枱」打麻將被捕，當中更有人「嘟」長者八達通，各人昨被判罰款一千元。
  • 一名婦人因為被指在港鐵車廂霸佔座位，以及在車廂進食，被一名女乘客出言阻止，繼而引起罵戰，婦人不斷重覆地說「你好多事」，因其口音帶鄉音，被網友取笑，而慘遭惡搞成「你厚多士」
  • 一名男子在一列行駛中的港鐵車廂內，坐在閘門側邊空位，駕輕就熟地取出新冠肺炎快速測試劑，然後除下口罩，將採樣棒塞入鼻腔取樣。

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責任編輯：余思嵐

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