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【創新科研】陽光下易讀不怕反光　科大研發新屏幕可應用於電子書及平板電腦

社會 17:35 2022/10/06

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科大新設計液晶顯示屏在陽光下清晰度仍不受影響。（科大提供圖片）

現代人經常機不離手，但戶外猛烈陽光會影響手機等流動裝置的屏幕可見度。香港科技大學最近研發一款省電、在陽光下屏幕可見度仍不影響，並可流暢地顯示彩色圖像和影片的液晶顯示屏。科大指新型屏幕應用範圍廣泛，可用於電子書閱讀器、平板電腦及室外大型屏幕等，現正跟業界探討其市場潛力，準備量產。

現時市面上的電子屏幕可大致分為發光和不發光，電子書閱讀器屬於不發光類型，較省電和護眼，但只能顯示靜態的黑白文字和簡單圖片，顯示圖像時色彩失真、播放影片時亦出現滯緩；而市面上的其他液晶顯示屏則需要背光，耗電快、在戶外強光下屏幕會變得不清楚。

有見及此，科大研究團隊設計出一款兼具透射和反射功能的液晶顯示屏，既保留市面電子書閱讀器的優點，如在猛烈陽光下仍易讀、不怕反光、省電等；同時兼具一般液晶顯示屏優點，如可顯示出彩色高清圖片和流暢地播放影片，適用於電子書閱讀器、學生平板電腦、戶外公共設施顯示屏和廣告牌等不同場景。

一般平板電腦（右）屏幕須背光才能清晰看到畫面，新型屏幕（左）配備反射功能，在猛烈陽光下仍能清晰可讀。（科大提供圖片）

上述研究由科大電子及計算機工程系先進顯示與光電子技術國家重點實驗室執行主任郭海成教授領導的研究團隊進行，由科大—博智林聯合研究院和廣州雲蝶科技有限公司合作進行。郭海成表示，重點實驗室的使命之一是研發和設計出更方便生活和能提升人類生活質素的技術，該款新型屏幕集合坊間電子屏幕的優點，透過與業界合作，相信會有廣泛應用前景。

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責任編輯：馮琪雅

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