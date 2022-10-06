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【印傭索償】涉遭男女僱主虐待兩年　印傭索償逾93萬候判

社會 17:35 2022/10/06

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印傭受虐兩年，向兩前僱主入稟區域法院索償逾93萬元候判。資料圖片

女印傭疑於2010至2012年間，遭男女僱主以熱熨斗及𠝹刀施襲，又被綑綁在椅子上睡覺。兩名涉案僱主經審訊後被裁定有意圖而傷人等罪罪成判監。印傭早前入禀區域法院，向兩名僱主索償逾93萬，區域法院聆案官今（6日）開庭處理賠償額事宜。原告方指兩名精神科醫生診斷原告患創傷後壓力症，以及失去15%工作能力，當中源自長達兩年的虐待事件，建議合理病假為3年。聆案官押後至12月15日判決。

原告人為KARTIKA PUSPITASARI；答辯人為戴志偉及區玉珊。兩人未有到庭，亦沒有委派律師應訊。

原告一方陳詞指，答辯人於2010年透過僱傭中介聘請原告，原告於2012年到印尼領事館求助，當晚被送到急症室求醫，被發現其身上共有45處新舊疤痕。

原告一方又指，本案涉及另1宗襲擊案，由於本案兩名答辯人被裁定有意圖而傷人等罪罪成，加上未有就本案呈遞抗辯書，原告就責任賠償已於非正審獲判勝訴，答辯人須支付原告損害賠償，金額則有待法庭評定。

原告一方指，原告於2018年由兩名精神科醫生診斷患上創傷後壓力症，及失去15%的工作能力。這源於長達兩年的虐待事件，當中原告曾在睡覺時被綑綁在椅子，醫生建議合理病假為3年。

原告一方並引述了印傭Erwiana一案指，印傭Erwiana遭僱主羅允彤虐待約7個月，而原告則受虐達兩年，情況更為嚴重。同時原告亦日以繼夜工作，不能放假外出，當中涉及約3至4個月假期。原告長時間受虐，令自尊心受損，要求加重損害賠償。

原告一方續指，連同審訊前收入損失賠償、工作能力損失及將來醫療費用等，原告要求兩名答辯人賠償逾93.1萬元，兼須支付訟費。聆案官遂押後至12月15日作裁決。

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記者：梁錦麟

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