【癌症殺手】28歲男每天飲鮮奶竟得肝癌　醫生: 全因一習慣所導致

▲ 28歲男子每天飲鮮奶，竟患上肝癌。

許多人有飲牛奶習慣，認為對身體有益，但小心隨時弄巧反拙。內地有一名28歲男子最近因手腳無力，而到醫院求診，豈料仔細檢查下，竟確診是肝癌初期，醫生再三詢問其生活習慣，懷疑患病源起與男子有每天喝牛奶的習慣有關。

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據內地傳媒報導，該名名叫小剛的男子，來自農村並於一間網路公司工作，雖然經常因工作熬夜，但身體一直尚算健康。惟近日，他因經常覺得四肢無力，而且不斷腹瀉，於是才到醫院檢查，醫生見到男子除了以上不適外，亦發現他瞳孔泛黃，最終通過一系列抽血檢查，發現他已是肝癌初期。由於肝癌一向與飲食習慣有很大關連，醫生便再問及病人的飲食習慣，小剛始透露他每天早上都會喝一杯牛奶。但醫生卻指原來正正是這個習慣，很大機會令他患上肝癌。

原來小剛習慣將喝不完的新鮮牛奶放進雪櫃保存，以避免浪費，但由於新鮮牛奶沒有經過高溫殺菌加工處理，小剛的做法會令牛奶於冰凍過程中，產生許多有害的細菌和毒素，如黃麴毒素等，一旦被人體吸收，就會對肝臟造成很大的傷害，從而導致癌症的發生。

不過，肝膽科醫生亦補充指肝臟代謝排毒的時間為晚上10點到凌晨3點，常熬夜亦恐會傷肝導致癌症，另外過度飲酒也會造成肝臟損害，平時可以多運動來代謝並促進血液循環，如慢跑、游泳、太極拳都是很好的低強度運動。

肝癌被列為本港第3號癌症殺手，因患病初期沒有明顯病徵，逾7成人確診時已不能做手術，其中4成屬晚期，過往存活率僅3個月至半年，故有「King of Cancer」之稱。

患肝癌初期沒有明顯病徵

國際肝癌權威、香港綜合腫瘤中心外科專科醫生潘冬平曾受訪稱，本港肝癌每年新症維持約1,800人，男女比例約3比1，死亡人數維持約1,500人。其中8成患者本身患有乙肝，因患肝癌初期沒有明顯病徵，7至8成人確診時已不能做手術：

初期肝癌、即腫瘤小於2厘米兼沒擴散，其5年存活率可達9成，惟由於肝臟位於上腹，加上都市人食無定時，易將病徵誤會作胃部不適，錯過黃金治療機會。

潘冬平指出，家族史是罹患肝癌的關鍵因素之一，惟醫學界未能確認是哪種基因突變，在臨床上曾遇過一家4兄弟同為乙肝帶菌者，4人都在40多歲時發病。

本港僅2017年就有1,552人死於肝癌，佔整體死亡數目10.8%。肝臟位於腹腔的右上方，是人體內最大的器官，負責分解人體內有害物質，例如酒精與藥物等，而肝癌即肝細胞異常生長所形成的癌症，當中可分為原發性肝癌（在肝臟開始）或繼發性肝癌（源自另一器官及擴散至肝臟）。

導致原發性肝癌主因包括：

肝硬化

慢性病毒性肝炎，其中慢性乙型肝炎是最常見的原因

服用某些有毒的化學物質（如發霉花生或其他食品產生的黃曲霉毒素）

長期酗酒

長期受到某些環境污染物侵害（如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯）

潘冬平指出，針對早期及晚期患者，治療方法可分為根治性及非根治性兩大類，前者包括手術切除、射頻消融術及肝臟移植；後者則包括經肝動脈栓塞化療、放射治療、標靶藥及免疫治療等。點擊圖片即看治療詳情：

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降低患肝癌風險的食物

在飲食方面，健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）早前接受TOPick訪問時，介紹了5種降低患肝癌風險的食物：

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【同場加映】脂肪肝患者最細只有20歲，有機會演變為肝硬化及肝癌，4類食物易增風險：

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責任編輯：羅嘉欣