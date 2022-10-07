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【超市大搜查】14款牛油產品大比拼　嚴選9款A級牛油搽多士必備

食用安全 15:50 2022/10/07

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日本雜誌《LDK》評測14款牛油。

不少人吃麵包時都喜歡塗上牛油，日本雜誌《LDK》最近評測14款牛油，包括雪印、雪印、TOPVALU等常見品牌，測試其味道、與多士的搭配度，當中有一款產品獲得A+評級。

《LDK》先拆解有鹽牛油、無鹽牛油以及發酵牛油的分別：

有鹽牛油

在製造過程中添加了鹽，適合塗麵包或用於烹調食物。

無鹽牛油

在製造過程中不額外添加鹽，但由於生乳含有少量鹽分，因此嚴格來說，並非完全沒有鹽。無鹽牛油多用於製作甜點和麵包。

發酵牛油

採用乳酸菌發酵生乳製成，比起非發酵牛油更為濃郁，並帶有天然的酸味。

評分準則

《LDK》搜羅了14款有鹽牛油、無鹽牛油及發酵牛油，並邀請專家逐一進行評分：

味道（10分滿分）：

直接品嘗牛油，對牛奶的風味、濃郁感以及香氣進行評分。

和多士的搭配度（10分滿分）：

烘烤麵包後塗上牛油，品評能否帶出麵包小麥的風味、鮮味，以及會否影響多士的脆度。

點擊下圖看完整測試結果：

    點擊圖片放大
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責任編輯：羅嘉欣

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