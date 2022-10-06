【社區檢測】政府5招提升社區檢測服務　多個流動採樣站將常規化

▲ 多個流動採樣站將常規化為社區檢測中心及社區檢測站。（資料圖片）

​政府今日（6日）公布，即日起陸續落實5項提升社區檢測服務的措施，包括將多個流動採樣站常規化為社區檢測中心及社區檢測站，將合共提供85個檢測中心或檢測站，並延長及劃一服務時間。當局亦為特定高風險人士設立「綠色通道」，又將由10月下旬起提供兩級制的自費檢測服務。

各社區檢測中心或檢測站的位置、開放日期、時間及承辦商資料，可按此瀏覽。

醫務衞生局公布，將多個流動採樣站常規化為社區檢測中心及社區檢測站。常規化後，連同現有的19個社區檢測中心及明日（7日）起在北角汽車渡海輪碼頭遊樂場新增的社區檢測站，將合共提供85個社區檢測中心或檢測站，覆蓋全港18區及大部分港鐵站鄰近範圍。當局粗略估算，約7成人口由居所步行最多15分鐘，即約一公里範圍內，已可到達社區檢測中心或檢測站。

當局亦延長並劃一社區檢測中心和社區檢測站的服務時間，其中32個室內有蓋的社區檢測中心的開放時間為每日早上8時至晚上8時、愉景灣社區會堂的社區檢測中心開放時間為每日早上10時至晚上8時，均會在下午1時30分至2時關閉進行深層清潔及消毒；52個室外社區檢測站開放時間一般為每日早上10時至晚上8時。部分使用量較高的社區檢測站，包括灣仔修頓遊樂場、觀塘秀明道公園、藍田配水庫遊樂場、將軍澳唐明街公園及馬鞍山遊樂場硬地足球場，則為早上8時至晚上8時。



當局又宣布，由10月下旬起，全部85個社區檢測中心或檢測站將提供兩級制的自費檢測服務，讓市民以更相宜的價格，享用更快捷的核酸檢測服務，作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明，不同社區檢測中心或檢測站的自費服務收費或會有所不同。其中於「標準自費服務」，若檢測結果為陰性，巿民會在採樣24小時內收到結果證明，服務收費上限為150元；若採用「特快自費服務」，若檢測結果為陰性，巿民會在採樣12小時內收到結果證明，服務收費上限為240元。接受強制檢測、特定群組合資格人士、公立醫院及院舍探訪人士，以及所有60歲或以上長者，仍可繼續接受免費檢測。

而由11月起，「願檢盡檢」人士必須使用「檢測登記碼」，預先經「安心出行」流動應用程式自行填報登記資料及生成用戶專屬的「檢測登記碼」二維碼，方可接受免費檢測。當局亦將為特定高風險人士，如安老院或護養院員工，於社區檢測中心設立「綠色通道」，減少現場輪候的時間。



另外，由11月初起，當局擴展現有的預約檢測服務安排，由現時只涵蓋約40個檢測點，陸續擴展至涵蓋全部85個社區檢測點。醫務衞生局又說，當局透過具競爭性的採購程序，引入更多檢測機構承辦社區檢測服務，令負責營運社區檢測中心的承辦商會由現時9間增加至14間。發言人強調，所有承辦商均通過衞生署的外部質量評估項目及具備相關的實驗所認證資格，當局亦充分考慮各機構的檢測能力、過往經驗及表現等因素，相信增加承辦商數目能強化本港的社區檢測能力，增加檢測量，同時亦能大幅提高核酸檢測的速度和便民程度。

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責任編輯：黃悅晴