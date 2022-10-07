【全職媽媽】全職媽媽不獲體諒被誤解遊手得閒　何基佑發文力撐讚偉大

▲ 何基佑發文為全職及在職媽媽打氣。

「超級奶爸」何基佑育有一對仔女，他經常發文講親子教養心得及分享家庭樂，這日他就發文為全職及雙職媽媽打氣，他列舉了多點表示作為一個全職媽媽不容易，有時更被家人誤解不用上班真幸福，他呼籲家中的丈夫要多多體諒妻子，大讚她們都大棒了！

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何基佑發文如下：

「全職媽媽加油！」

張三：「當全職媽媽真幸福，不用上班去！」

李四：「能夠整天留在家照顧小孩多舒服！」

你知道當一個稱職的全職媽媽有多辛勞嗎？

先講吃的，多半嬰兒肚子餓時都會哭過不停，無論餵配方奶或者母乳媽媽也要隨時候命。餵哺的頻密度由每個小時一次，到三、四個小時一次不等。雖然母乳BB吃的次數會比較多，但吃配方的也好不了多少，奶樽，奶嘴等用具都要一絲不茍的消毒。萬一BB拉肚子，什麼消化不良，或不長肉時，會怪誰？壓力都落在誰的身上？

▲ 何基佑表示每個全職媽媽或爸爸都很偉大。

嬰兒在自己的需要被滿足之前就是會呼天搶地哭過不停。這個時候的媽媽該把剛用過的奶樽拿去消毒，該喝杯水補充奶水，該上個廁所，該休息一下，還是該安撫哭至面紅耳熱快要窒息的嬰兒？要是必須抱著才能入睡的嬰兒則更需要耐性。

以上只是其中一些片段，還沒講到其他家務，換尿片，頻繁地洗衣服（要用嬰兒洗衣液分開洗），及遇上如出牙或者生病的日子。試想像一天24小時，一年365天，上述事情不斷地重複。她每做一件事，每做一個決定，也要先從家裡的嬰兒出發。她有多大的犧牲？她失去了多少的自由？然後丈夫回家後換來一句：「你今天呆在家做什麼，連一件恤衫也沒給我燙？」

▲ 何基佑育有一對仔女，與太太分擔照顧孩子的責任。

其實雙職媽媽們都很偉大，只是這篇文章主要想向全職媽媽（也向那些全職爸爸）致敬，因為她們很容易被誤解為遊手好閒。你們做得太棒，做得太對，做得太好了。加油！我感恩我生命中有一個好媽媽，也有一個好太太 。

文章獲「超級奶爸」何基佑授權

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