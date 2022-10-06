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【桌球大師賽】沙比打出「一Cue破百」　傅家俊仍力壓對手晉級4強

社會 17:52 2022/10/06

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傅家俊無懼沙比打出「一Cue破百」，力壓對手晉級4強。（香港世界桌球大師賽）

一連4日的「香港世界桌球大師賽2022」今日（6日）開鑼，首戰由港將傅家俊迎戰世界排名第4位的沙比揭開序幕，傅家俊無懼對手打出今屆賽事第一桿「破百」，仍以局數5：2力壓沙比晉身4強。

相隔5年香港再舉辦世界級桌球盛事，香港桌球總會邀請到8位世界級桌球高手，包括世界排名第一的奧蘇利雲、羅拔臣、沙比等來港與港將傅家俊及吳安儀獻技。不過，賽前卻發生小插曲，中國新星趙心童原定周四晚鬥衛冕的羅拔臣，惟賽會稱他周三下午檢測結果呈陽性，因此退賽，由世界排名第7的威廉斯補上。

賽事巨星雲集，坐上客亦同樣，包括前行政長官林鄭月娥、民政事務局體育專員楊德強。揭幕戰由坐擁主場之利的傅家俊迎戰沙比，港將入局較快，第一局先贏103：0，第2局在落後下逆轉再下一城，首兩局領先二比零。

傅家俊第3局被沙比打出的「士碌架」考起，沙比成功追回一局，傅於第4局再贏80：13拉開在。第5局沙比打出今屆賽事第一桿「破百」112度以112：11力追，不過最後傅家俊表現出色下，以局數5：2勝出。

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記者：李榮忠

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