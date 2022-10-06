【深宵閃避球】跟後生女合作零代溝　鄭伊健不被年紀限制夢想：要勇於去試

▲ 鄭伊健和周家怡率領8位新晉女演員合作。

以運動喜劇作賣點的《深宵閃避球》，由鄭伊健和周家怡率領8位新晉女演員，包括李靖筠、陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓、李玗蓁、王頤和宋嘉儀演出，在這個熱血得來又帶點喜感的故事下，卻包含一個勵志主題，也是吸引鄭伊健演出這齣新導演作品的原因。

鄭伊健和周家怡在訪問時，夾雜在這班青春女生之間，不但沒有任何代溝，更是充滿喧鬧笑聲，二人又像大哥哥大姐姐般適時教導，既搞笑又溫馨。

▲ (上排左起）王頤、王浩影、鍾雪瑩、黃淑蔓、李靖筠；（下排左起）陳海寧、周家怡、鄭伊健、李玗蓁、宋嘉儀（攝影：黃建輝）

【深宵閃避球】鄭伊健跟Dee姐合作打破代溝 周家怡否認是英皇一姐

伊健笑談跟一班後生女合作趣事：「當然好開心，以前拍的經常是男人戲，難得今次有多位新人演員，其實最初她們見到好像有點驚，不敢出聲，但熟了後就十分多話，反而我擔心會太嘈。」

跟年青人交流，伊健有時也不知怎應對。「她們會問一些好刁鑽的問題，如今日有沒有瘦了，真係好難答。」他又笑言要多謝這班女孩子請飲貢茶，讓他知道拍戲「萬歲」原來可以不止叫飯盒，至於多位女生也大讚伊健慷慨大方，經常買芝士蛋糕、糖水、西餅請大家食。

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戲中周家怡演的社工，邀來曾是運動精英的鄭伊健，來特訓女子閃避球隊，伊健因不用落場打，故拍攝前只需受訓兩日，不過一班女生就訓練了一個月，由基本功學起至到能真正落場，更和真正的閃避球隊打過一場友誼賽。

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人生不要去逃避

周家怡和伊健在電影中未有談情戲，她不感可惜，因為不用次次拍戲都要強加感情線，今次就可集中講運動。伊健解釋：「我們都有些微妙的關係，大家有著同一目標去做一件事，其實已是一份感情。」

提到電影的主題，伊健亦十分喜歡。「我猜每個人在人生中總有事想逃避，這套戲就告訴大家，不要去避，更敢去面對和克服。譬如我現在好想玩水上運動，很多人可能到了某個年紀就不敢去試，但不要被年齡所規限，你勇於去試才可以有突破！」

場地：灣仔駱克道81號

記者：陳家昌