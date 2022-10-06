【學校動態】青衣商會小學辦北京航天之旅網上遊學　校園打造小機場圓學生飛行夢

▲ 青衣商會小學辦北京航天之旅網上遊學。（學校提供相片）

以往學校每年都會舉辦不同類型的交流活動，拓闊學生視野，但疫情至今已逾三年，兩地未能通關，許多學生交流團暫均未能如常成行。



《荀子•勸學》中「君子曰︰『學不可以已。』」學習是不可以停止的。青衣商會小學善用姊妹學校計劃撥款，與姊妹學校合辦網上遊學活動，讓兩地學生了解《憲法》和《基本法》，以及中國的航天科技，並藉此機會增進彼此的友誼。

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青商小機場 圓學生飛行夢

「歡迎乘搭青商航空前往北京，飛行時間……」隨著青商小機師的飛行廣播播放，青商學生便正式展開這次祖國北京航天之旅。活動中，一個個年紀小小、笑面迎人的青商航空機組人員穿著整整齊齊的制服檢查機票及護照，為乘客辦理登機手續。青衣商會小學新任校長文潔碧：「學校在高小階段開展『小學生涯規劃教育』，這次『網上遊學——祖國北京航天之旅』，讓學生化身為不同的人員，包括：機師、海關人員、空中服務員、入境處人員等，讓學生可多了解航空旅遊的職業。」

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推動愛國教育

在活動中，老師向學生介紹《憲法》和《基本法》及旅遊小知識，讓學生認識法治和國情，提升國民身份認同感。



文校長指︰「我們期望培養出愛國愛港、敢於承擔的孩子，透過不同的學習活動培養學生的家國情懷。以中秋節為例，我們邀請了香港著名的紮作達人冒卓祺師傅帶領青商的師生一起完成大型玉兔燈籠。活動配合校本國情教育，承傳傳統工藝，推動及珍視中華文化。」

STEM氣壓小火箭製作

文校長希望 「讓每一個想飛的孩子都擁有翅膀」。這次航天之旅，除了『小學生涯規劃教育』外，重頭戲是網上參觀全球第二家航天主題樂園「夢東方未來世界」。國家航天科技發展進步神速，從「祝融」探火星、「羲和」逐日，到「天和」遨遊星辰、空間站開啟建造，每一個歷史時刻，都能激發學生對學習先進的航天科技和航天文化的興趣。學生於參觀活動後，便進行STEM活動，透過學習空氣佔有空間的概念，製作小火箭。學生都歡天喜地拿著自製的小火箭，帶著自己的夢想一起升空！

青衣商會小學希望透過是次旅程，讓學生建立正確的國家觀念及提升國民身份認同，再配合學生的興趣、能力和方向，把學業抱負與全人發展和終身學習緊扣起來。

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