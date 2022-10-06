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【藝術展覽】K11 MUSEA再辦傳奇時裝珍藏展　由張叔平操刀設計

社會 18:12 2022/10/06

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K11 MUSEA再辦傳奇時裝珍藏展，由張叔平操刀設計。（K11 MUSEA提供）

K11 MUSEA聯同設計及表演博物館英國維多利亞與艾爾伯特博物館，於12月8日再度舉辦跨時代傳奇時裝珍藏展，由香港殿堂級電影美術指導、服裝設計師及電影剪接師張叔平，與6位亞洲新進時裝設計師攜手呈獻。

展覽概念由詩人Derek Walcott的同名詩篇 《Love After Love》延展，啟發張叔平以腦部掃描圖像作主視覺構圖，V&A博物館於這次展覽藉著借出館藏啟發新一代設計師，首度於香港公開展出12件別具歷史價值的手工訂製珍藏，讓觀眾欣賞由1830年代至「黃金高訂時代」的時尚演進。

K11 NIGHT主席鄭志剛表示，很榮幸是次展覽能與V&A博物館及一眾別具個人風格的出色設計師合作，認為這次聯手能為新一代藝術家提供舞台，並為東西文化的深刻交流創造機會。

展覽詳情

  • 「The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time」
  • 日期：2022年12月8日至2023年1月29日
  • 地點：尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 6樓 Kunsthalle，K11 Art & Cultural Centre

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責任編輯：李榮忠

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