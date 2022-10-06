【學校動態】馬陳端喜紀念中學元宇宙學院啟動 培養學生科技思維

香港路德會馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學，於10月5日舉行「元宇宙馬中學院（Meta MCDH）」啟動典禮。是次活動特別邀請了香港大學經管學院高級講師暨香港大學亞洲創業與營商價值中心副總監陳炳雄教授、The Sandbox（沙盒）大中華區市場部經理Mr. Erich Wong，以及Metalympics公司策略及設計部經理Mr. Anthony Ho擔任主講嘉賓，為馬中學生介紹元宇宙知識和技能，以配合國家創新科技的發展，應對未來社會的需求。

席上，陳炳雄教授向同學分享了有關元宇宙、區塊鏈及Web3.0（第三代互聯網）等概念。陳教授認為每一個人皆可成為元宇宙的創造者，建造自己的獨特世界。他認為Web 3.0的先進性、獨特性、可塑性等因素，在各個領域都會有不可估量的價值，例如數據管理、娛樂消費等。

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陳教授又指出，區塊鏈技術與日常生活息息相關，為教育、文化、社會等方面帶來顯著的進步，同時盼望同學在將來能成為「元宇宙建築師」，給社會作出貢獻。

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此外，Erich Wong詳盡地介紹The Sandbox元宇宙平台及有關創作軟件。他指出已有不少國際知名企業進駐The Sandbox平台並參與創作。而The Sandbox更是免費供大家使用，讓每個人都有平等的機會參與製作。他又展示元宇宙中的香港皇后碼頭，更積極鼓勵每位同學成為新的創作者，盡情地發揮想象力和創造力，為自己打造「元宇宙資產」。

最後的環節中，由Anthony Ho講解及示範The Sandbox平台的運作模式。他指出該平台的便利性、可玩性及辨識性給用家帶來極佳的體驗。馬陳端喜紀念中學即場提供電子設備，讓同學小試牛刀。有同學認為講座內容豐富有趣，既學到課外知識，又可以悠閒娛樂，並表示已參加學校即將舉辦的元宇宙工作坊。

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責任編輯︰王明芳