【忘年戀】 26歲女為報恩嫁71歲伯誕一子　夫婦恩愛10年近況曝光

▲ 26歲女為報恩嫁71歲伯伯，婚後3年誕一子。

愛情不分年齡界限，內地女子張鳳，因生於貧窮之家，出世時屋企被罰款、祖母離世，就連家裡養的動物也莫名其妙死了好幾隻，被家人及外人將這一切的災難都和她的出生掛在一起，把她視為一個災星。直至她遇到比她年長45歲的老翁文長林，令她扭轉人生，老翁沒特殊背景，也不是富豪，只是對張家有恩，張鳳對他暗生情愫，更主動追求男方，婚後誕下一子，兩人恩愛10年近況曝光。

最新影片推介：

綜合內媒報道，1986年，張母因意外懷上張鳳，但已有4個孩子的張媽媽，不想將張鳳生下來，不單是因為養不起，如果把這一胎生下來還會面臨罰款，所以張母狠下打胎未成功，翌年6月，只好低調地把她生下來。

因張鳳的出生，張家被罰了4000多元人民幣，面對這樣的巨款差點讓這個家分崩離析。禍不單行，同年，她的嫲嫲去世了，加上家裡養的動物也莫名其妙死了好幾隻，村子裡的人甚至家人，也將這所有的一切都和張鳳的出生掛在一起，更把她看做了一個災星。

張鳳自出生後，都得不到被人關愛，於2000年末，張鳳的父親患上了重病，因為家裡沒有錢的緣故，張父堅決反對去醫院花冤枉錢，張母亦在早年間因為一場車禍而喪失了部分的行動能力，腿腳一直不太靈活，再也做不了農活，父親是唯一的經濟支柱。經過診斷後，張父被確認是高血壓中風，醫生告訴他，為了防止心腦血管破裂，他需要回家靜養。​​​​​​​

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

13歲輟學 落田工作養家

張鳳的兩個哥哥和兩個姐姐都早已成家立業，雖然能在醫藥費上補貼一些，但是其他家務事項、沉重的負擔還是壓在當時只得13歲的張鳳身上，張鳳惟有輟學幫忙做家務及下農田幹活。

與文長林結緣

為醫好父親，她聽從親友的指點下，扶著腿腳不便的母親去請來了十里八鄉有名的赤腳醫生文長林，請他來救父親的命。當時文長林已經58歲，他學習中醫多年，一直為村民上門診治。當聽到張父的症狀後，他明白這不是一個簡單的病情，病人不僅需要長期臥床休息，而且不能有劇烈的情緒波動，將來隨時有復發的風險，因為對於老年人來說這幾乎是不可逆轉的，唯一能夠做到的就是維持罷了。

人生第一個蛋糕

文長林為了治療張父索性住入張家，一住就8年。文長林對張鳳十分照顧，張鳳亦相當依賴文長林。張鳳16歲那年，文長林騎著自行車去幾十公里外的縣城特意買了個生日蛋糕為她慶祝，這是張鳳有生以來過的第一個生日，令她非常感動。在朝夕相處下，張鳳暗中戀上了文長林。

早已對恩人暗生情愫

2008年，張父因一次上山時中風復發離開了人世，張鳳失去父親十分徬徨，這時文長林伸出了援手把錢借給了他們為張父處理後事。文長林絕對是張家的大恩人，而張鳳早已對他暗生情愫。之後長大成人的張鳳，被親戚街坊一次又一次的催婚，就連張母也開始向她介紹一些相親對象，但這些相親對象，她都不滿意，根本比不上文長林。為了擺脫催婚的日子，她決定來到城市打工，準備先掙錢養家，儘早獨立。

再次走在一起

獨自在城裡打工的張鳳感覺很孤獨，常常想起和文長林的相處是她這一生最幸福，最終張鳳撥通了文長林的電話，開始向那個熟悉的聲音訴說著自己的辛苦，兩人的關係亦開始再走在一起。

雖然年齡相差45年，但是隨著兩人越來越深入的了解，最終68歲的文長林被23歲的張鳳打動了，堅強的張鳳直接向文長林表白：「讓我照顧你吧！我們一起生活。」文長林的老伴早已去世，他獨力照顧4個子女已經長大成人，文長林多年未娶一直單身。

為給孩子名份 領證結婚

3年後，26歲的張鳳發現自己懷孕，為了給孩子一個名份，他們於2013年領證結婚。一年後兒子出生，文長林為兒子改名做「文璟天」，事件震驚全村。

張鳳表示生下兒子後，同文長林感情越來越穩定，之後他們更雙雙亮相多個電視節目分享兩夫妻的愛情故事，結婚至今近10年，依舊恩愛，不過文長林於上月28日離世，張鳳傷心欲絕，事後張鳳於抖音拍片感謝丈夫：「我很感謝他，我也愛他，我們是有感情在的。」並透露已經丈夫安葬，她會帶住兒子好好地活下去。​​​​​​​

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯︰王明芳