【超市大搜查】多吃餅乾恐增阻塞心血管風險　盤點30款不含起酥油反式脂肪日本餅

▲ 細數30款不含起酥油、反式脂肪和氫化植物油的日本餅乾。

要揀選零食，餅乾深受許多大小朋友喜愛，尤其款式及口味多樣化的日本餅乾。不過，大家要小心吃餅乾時或會跌入「反式脂肪」的陷阱。除了查看營養標籤之外，也要細看成分表的材料當中有否「起酥油」、「氫化植物油」去避開反式脂肪。TOPick到了多間超市，找出30款不含起酥油及氫化植物油、反式脂肪標註為0克的日本餅乾，家長要為小朋友選購餅乾時，可參考之。

反式脂肪增患心臟病風險

反式脂肪會增加人體內的壞膽固醇，同時又會減少好膽固醇，因而增加患心臟病的風險，世衞已呼籲各國陸續杜絕含人造反式脂肪的食品。據本港《食物安全中心》資料，反式脂肪屬於不飽和脂肪。當油加入氫，從液體狀轉為半固體狀時，可產生反式脂肪，這個程序稱為「氫化過程」，食品製造商通常會採用此過程以延長食物的保質期和增加口感。

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反式脂肪主要來自以氫化植物油為材料或烹調的煎炸和烘培食品，還有牛和羊的奶和脂肪及其製品。有可能以氫化植物油製造的食物包括：人造牛油、起酥油、餅乾、脆片、炸薯條、蛋糕、沙律醬及植脂奶粉等。

▲ 市面有些餅乾反式脂肪標示為0克，但成分用了起酥油（Shortening）或氫化植物油（hydrogenated vegetable oil）。（顏紫燕攝）

避免起酥油和氫化植物油

消費者查看食物標籤時，要留意根據現時本港的營養標籤制度，每100克含少於0.3克反式脂肪的食品，可在標籤上的反式脂肪（Trans Fat）部分標示為0克。故此，除了查看反式脂肪的含量外，同時要留意食物成分有否用了起酥油（Shortening）或氫化植物油（Hydrogenated Vegetable Oil）等，它們亦是反式脂肪的來源。

TOPick記者近日到多間超級市場，包括兩間日式超市AEON及一田查看日本餅乾，發現很多都有反式脂肪，有些含量每100克為0.1克也有標示。另見不少反式脂肪標示為0克的餅乾，成分卻有起酥油。在大量的日本餅乾中，TOPick找到30款反式脂肪標示為0克兼沒有起酥油及氫化植物油。大人為小朋友選購餅乾零食時可參考，以下7款適合幼兒食用︰

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另23款不含反式脂肪、不含起酥油、沒有氫化植物油的一般日本餅乾，款式多樣包括有梳打餅、餅乾條、夾心餅乾等，名單如下︰

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以上的資料以食品包裝為準。

長期積累於血管內清不走

世衛建議，反式脂肪攝取量應少於人體每日所需熱量的1%，以5歲小孩每日約攝取1,300至1,500卡路里計算，反式脂肪應少於1.6克。

兒科專科醫生張傑曾表示，反式脂肪對幼童短期影響不大，但長期攝取會影響新陳代謝，堵塞血管，長期積累於血管內清不走，繼而引發心血管等疾病，建議家長為小朋友選購食品時，應避免買含有反式脂肪的食品。

註冊營養師陳國賓（Leslie）曾接受TOPick訪問表示，對於市面有部分幼童食品含反式脂肪，陳國賓認為要視乎食品的成分，若含奶製品，則出現反式脂肪不出奇，此屬天然。他亦提醒家長，要辨別是否含人造反式脂肪，可留意成分有沒有寫氫化植物油、起酥油等，若含以上成分，則要避免購買。

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責任編輯︰顏紫燕