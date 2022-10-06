【香港小姐】李綺虹解釋無懼素顏示人原因　憶與黎明黃子華合作拍劇點滴

現年52歲的李綺虹早前在IG上分享素顏照，無懼雀斑、眼紋及頸紋盡現人前，更坦承自己正值更年期，引來不少網民熱議，李綺虹在今日（10月6日）接受李婉華的youtube頻道訪問。

李綺虹在2004年與外籍丈夫結婚後移居加拿大，訪問中她分享告別娛圈的原因，更自爆當年沒戲拍被迫轉行，現正任職精神科護士的她以自身經歷來鼓勵病人：「經歷過那麼的事，可能是一種禮物，迫你去進步。」

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▲ 李綺虹接受李婉華訪問。

生活隨意不受拘束

在接受李婉華訪問的片段內，綺虹繼續以素顏示人，架著太陽鏡的她皮膚黝黑，綺虹大方笑說：「因為陪仔仔踢波，踩單車返工，又懶得塗防曬。」對於獲網民讚自然美，她稱：「我不是特登自然美，我只是懶得化妝，可以穿著睡衣出街，連老公都鬧我。」

當年的李綺虹曾獲TVB力捧，在電影圈發展也不俗，婉華問及何解當年選擇回加國？她解釋：「女人年紀大了就少了工作，總有好多比我更年青、美麗和有才華的人出現，自然地我就沒那麼多工作接洽，要去另一地方搵食。」

▲ 早前分享素顏照。（取自instagram）

不愛經營社交平台

李綺虹與鍾麗鍉當年同樣由加拿大去香港入娛圈，但後者依然活躍娛圈，更去在內地發展，對此綺虹謂大家性格不同：「她好叻演戲，不化妝也好靚，她又肯去應酬，這方面我不太叻。」

當年工作減少時，李綺虹曾聽經理人建議，利用社交平台宣傳自己：「好似分享食嘢，見個天好靚又po下，但做3日已頂不順，我已覺得太無聊，好似刻意做一些事去引人注意，不是我的風格，我不會批評其他人，還覺得他們好叻。」

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回憶黎明合作點滴

早前李綺虹於網上分享素顏相引來大迥響：「我有懷疑是否要積極保養，but it just my style。」對於好多人欣賞她的真性情：「我無辦法唔真，因為唔叻做戲。」

當年她拍過不少劇集，更獲封「最靚的郭襄」，綺虹謂感激當年李添勝邀請她演出：「跟黎明拍劇已好大壓力，又不懂說對白，當李導邀我演古裝時，真的不懂答他，他說叫我放心，只得5集戲，但原來有著很重戲份。」

選完港姐後，李綺虹和黎明拍攝《阿Sir早晨》，並首次擔當女主角，她感謝對方的照料：「當時不知道他是天王，因為在外國長大，現在回想跟天王合作拍劇，是十分夢幻的，佢好Nice。因為知我好新，叫助手翻繹劇本，又叫司機載我返家，讓我早點休息。」她續說：「佢應該未識過咁鬼妹嘅人，覺得我的說話和態度好好笑，感覺我很有趣」

另外，她曾跟黃子華神合作《絕代商驕》，綺虹說：「子華個人太叻，跟他傾偈好自卑，但他好nice，不會睇小人。」

▲ 李綺虹一家三口。（取自instagram）

任職精神科護士

李綺虹表示若有人邀請會再拍劇，但近幾年眼睛出問題，不停流眼淚，看了中西醫也未知病因。

說到當年在港生活，綺虹說香港交通方便，藝人去酒吧消遺獲優待，當年也很享受這生活，她說：「但我不可以在這裡生活太耐，因為對我而言有著很大壓力。」

幾年前綺虹曾返港探朋友，大家懷念以前的經歷，她說：「留太耐會有壓力，人家是沒心的，好似跟朋友傾起小朋友的事，他們說個仔讀邊間學校，我就會反問自己是否催谷他不夠？是否應該叫他讚國際學校？」

為免生活有壓力，即使在溫哥華也住得偏僻，她說：「我又不是太有錢，衫又不太靚，又不會花好多錢去扮靚。」

李綺虹於2013年修讀護士課程，之後任職精神科護士至今，婉華問及當年為何選擇此工作，綺虹解釋選港姐前讀心理學，之後沒戲拍時她決意另覓工作，「我搵過好多工，但沒有人請我，又搵過麵包鋪工作，我相信是天意，沒有人要我時，我先搵到精神科護士工作。」

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綺虹直言喜歡這工作：「人家問我幾時退休，I Love this job，因為我好喜歡聽人家的故事，或者有些病人經歷很特別。」

每天面對不同的精神病患者，綺虹表示有很多難忘事，她分享：「其中一個加拿大人被人捉左去阿富汗六年，最後他患上PTST，對好多事情也弋驚慌。」

綺虹早年曾患抑鬱症，婉華問她當年如何面對？她表示起初靠自然療法，不過這方法令她更大壓力，之後去見心理輔導員：「慢慢調整自己，出外跑下步，當時經理人話有套戲找我拍，我都想返香港，因為有寄託就不會躲於自卑漩渦，之後食抗抑鬱藥一段日子，然後返港拍戲，某日突然覺得狀態改變了，開始慢慢痊癒。」

綺虹更以自身經歷鼓勵患者：「但經歷過這些的事，包括無工開等等，可能是一種『禮物』，迫你去進步。」她更打個比喻：「所有超人要經過好辛苦階段，才可以得到SUPER POWER。」

記者：游艾維

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