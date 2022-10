【香港小姐】李綺虹解釋無懼素顏示人原因　憶與黎明黃子華合作拍劇點滴

現年52歲的李綺虹早前在IG上分享素顏照,無懼雀斑、眼紋及頸紋盡現人前,更坦承自己正值更年期,引來不少網民熱議,李綺虹在今日(10月6日)接受李婉華的youtube頻道訪問。

李綺虹在2004年與外籍丈夫結婚後移居加拿大,訪問中她分享告別娛圈的原因,更自爆當年沒戲拍被迫轉行,現正任職精神科護士的她以自身經歷來鼓勵病人:「經歷過那麼的事,可能是一種禮物,迫你去進步。」

▲ 李綺虹接受李婉華訪問。

生活隨意不受拘束

在接受李婉華訪問的片段內,綺虹繼續以素顏示人,架著太陽鏡的她皮膚黝黑,綺虹大方笑說:「因為陪仔仔踢波,踩單車返工,又懶得塗防曬。」對於獲網民讚自然美,她稱:「我不是特登自然美,我只是懶得化妝,可以穿著睡衣出街,連老公都鬧我。」

當年的李綺虹曾獲TVB力捧,在電影圈發展也不俗,婉華問及何解當年選擇回加國?她解釋:「女人年紀大了就少了工作,總有好多比我更年青、美麗和有才華的人出現,自然地我就沒那麼多工作接洽,要去另一地方搵食。」

▲ 早前分享素顏照。(取自instagram)

不愛經營社交平台

李綺虹與鍾麗鍉當年同樣由加拿大去香港入娛圈,但後者依然活躍娛圈,更去在內地發展,對此綺虹謂大家性格不同:「她好叻演戲,不化妝也好靚,她又肯去應酬,這方面我不太叻。」

當年工作減少時,李綺虹曾聽經理人建議,利用社交平台宣傳自己:「好似分享食嘢,見個天好靚又po下,但做3日已頂不順,我已覺得太無聊,好似刻意做一些事去引人注意,不是我的風格,我不會批評其他人,還覺得他們好叻。」

回憶黎明合作點滴

早前李綺虹於網上分享素顏相引來大迥響:「我有懷疑是否要積極保養,but it just my style。」對於好多人欣賞她的真性情:「我無辦法唔真,因為唔叻做戲。」

當年她拍過不少劇集,更獲封「最靚的郭襄」,綺虹謂感激當年李添勝邀請她演出:「跟黎明拍劇已好大壓力,又不懂說對白,當李導邀我演古裝時,真的不懂答他,他說叫我放心,只得5集戲,但原來有著很重戲份。」

選完港姐後,李綺虹和黎明拍攝《阿Sir早晨》,並首次擔當女主角,她感謝對方的照料:「當時不知道他是天王,因為在外國長大,現在回想跟天王合作拍劇,是十分夢幻的,佢好Nice。因為知我好新,叫助手翻繹劇本,又叫司機載我返家,讓我早點休息。」她續說:「佢應該未識過咁鬼妹嘅人,覺得我的說話和態度好好笑,感覺我很有趣」

另外,她曾跟黃子華神合作《絕代商驕》,綺虹說:「子華個人太叻,跟他傾偈好自卑,但他好nice,不會睇小人。」

▲ 李綺虹一家三口。(取自instagram)

任職精神科護士

李綺虹表示若有人邀請會再拍劇,但近幾年眼睛出問題,不停流眼淚,看了中西醫也未知病因。

說到當年在港生活,綺虹說香港交通方便,藝人去酒吧消遺獲優待,當年也很享受這生活,她說:「但我不可以在這裡生活太耐,因為對我而言有著很大壓力。」

幾年前綺虹曾返港探朋友,大家懷念以前的經歷,她說:「留太耐會有壓力,人家是沒心的,好似跟朋友傾起小朋友的事,他們說個仔讀邊間學校,我就會反問自己是否催谷他不夠?是否應該叫他讚國際學校?」

為免生活有壓力,即使在溫哥華也住得偏僻,她說:「我又不是太有錢,衫又不太靚,又不會花好多錢去扮靚。」

李綺虹於2013年修讀護士課程,之後任職精神科護士至今,婉華問及當年為何選擇此工作,綺虹解釋選港姐前讀心理學,之後沒戲拍時她決意另覓工作,「我搵過好多工,但沒有人請我,又搵過麵包鋪工作,我相信是天意,沒有人要我時,我先搵到精神科護士工作。」

綺虹直言喜歡這工作:「人家問我幾時退休,I Love this job,因為我好喜歡聽人家的故事,或者有些病人經歷很特別。」

每天面對不同的精神病患者,綺虹表示有很多難忘事,她分享:「其中一個加拿大人被人捉左去阿富汗六年,最後他患上PTST,對好多事情也弋驚慌。」

綺虹早年曾患抑鬱症,婉華問她當年如何面對?她表示起初靠自然療法,不過這方法令她更大壓力,之後去見心理輔導員:「慢慢調整自己,出外跑下步,當時經理人話有套戲找我拍,我都想返香港,因為有寄託就不會躲於自卑漩渦,之後食抗抑鬱藥一段日子,然後返港拍戲,某日突然覺得狀態改變了,開始慢慢痊癒。」

綺虹更以自身經歷鼓勵患者:「但經歷過這些的事,包括無工開等等,可能是一種『禮物』,迫你去進步。」她更打個比喻:「所有超人要經過好辛苦階段,才可以得到SUPER POWER。」

