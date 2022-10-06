【經濟預測】陳茂波：估計全年經濟負增長　要更主動進取吸引企業人才

▲ 財政司司長陳茂波出席民建聯高端論壇 （民建聯提供）

財政司司長陳茂波今日（6日）表示，本港出口連續４個月下跌，加上香港息率趨升，本地經濟短線難有好表現，估計全年將錄得負增長。他又表示，香港應更主動地突破框框，全力奮進，更好發揮香港的潛能。

民建聯今日舉行「應對百年變局 鞏固香港國際都會地位」高端論壇，財政司司長陳茂波致辭時，談及香港的挑戰與機遇，他表示，受地緣政治形勢緊張和外圍經濟疲弱影響，本港出口連續４個月下跌，5月下跌1個百分點，8月更大挫14.3個百分點。

另外，他指出，世界各地央行加息幅度亦是50年來少見，估計明年環球經濟會進入衰退，因此本港經濟短線難有好表現，估計全年將錄得負增長。

陳茂波又表示，國家的穩定繁榮發展，是香港未來發展最堅實的後盾，加上東盟十國經濟發展迅速，香港與亞洲國家關係密切，讓香港站在歷史發展的有利一方，而「一國兩制」的獨特優勢及科技創新發展，也是未來經濟開創新增長空間的關鍵力量。

他強調，香港作爲金融貿易中心，必須做好匯聚點的角色，因應新的挑戰拿出新的應對策略。他認爲，香港應該不斷做出變革和創新，創造更大發展空間，同時以更主動進取的態度，吸引企業及人才。

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責任編輯：趙居逸