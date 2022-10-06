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【巴黎時裝周】陳瀅巴黎「時尚車禍」逐格睇　谷愛凌騷腰晒腿展模特兒風範

休閒消費 19:55 2022/10/06

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陳瀅衣著搭配再次被指「時尚車禍」。

TVB台慶劇《美麗戰場》飾演女主角「阿寶」的陳瀅備受力捧，早於在55周年台慶亮燈儀式中，以一襲黑色鏤空連身裙示人，性感耀眼，搶盡全場女星焦點。不過，有網民狠批其腰部線條粗，而且肥腫難分，身形缺點表露無遺，釀成「時尚車禍」。

陳瀅近日獲品牌邀請出席巴黎時裝周睇騷，熱愛時裝的她準備充足，預備了多套時尚服裝在巴黎街頭影靚相，連日來在社交平台洗版與眾同樂。不過，繼之前鏤空連身裙後再惹來網民劣評，狠批身形似大媽，凸腩、象腿等通通無所遁形。

網民狠批陳瀅腰部線條粗。（Instagram限時動態）

陳瀅「時裝車禍」

其中出席Sacai 2023春夏時裝騷的造型，陳瀅以亮片透視裝大騷黑bra。原本一直披上皮褸，進場後她脫下外套晒身段，被網民直指腰部無線條，顯得肥胖。而另一條金色的短裙，網民狠批陳瀅著不出高貴感，整個造型感覺似大媽。

其實陳瀅的穿搭並非初次被討論，早於2019年飛往巴黎旅行時，其中一條白色吊帶連身高衩裙，被指似足肚兜款式，認為較「肉」感型的她不適合此類型衣服。

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谷愛凌「金裝」亮相

自由式滑雪女神谷愛凌獲Louis Vuitton邀請出席巴黎時裝周，穿上金色metallic套裝亮相，迷你短裙下配長靴，大晒絕對領域，將其一雙美腿更顯修長。

另一造型，谷愛凌換上螢光綠色圖案cropped top，在巴黎名勝之一的羅浮宮玻璃金字塔前甫士影靚相，大方展示誘人馬甲線。

現年19歲的谷愛凌正式成為大學生，兩個星期前出席美國史丹福大學的入學禮，母親及婆婆也有陪同現身。

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責任編緝：馮雪怡

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