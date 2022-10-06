【社區檢測】當局10月下旬推兩級制自費檢測　標準服務收費150元24小時內有結果

▲ 當局將於10月下旬起推出兩級制的自費檢測服務。（資料圖片）

醫務衞生局今日（6日）宣布，即日起陸續落實一系列提升社區檢測服務的措施，包括將多個流動採樣站常規化為社區檢測中心及社區檢測站，將合共提供85個檢測中心或檢測站，並延長及劃一服務時間。當局亦為特定高風險人士設立「綠色通道」，詳情即看：【下一頁】

目前社區檢測中心的自費檢測服務，收費上限為240元，主要為滿足市民一般社區或私人用途，例如出行或工作證明，如結果呈陰性，市民會在24小時內收到結果證明。當局今宣布，將於10月下旬起推出兩級制的自費檢測服務，可讓市民以相宜的價格，享用更快捷的核酸檢測服務作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明，當局將稍後公布確實推行日期。

兩級制自費檢測務如下：

「標準自費服務」：若檢測結果為陰性，巿民會在採樣24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費上限為150元。

「特快自費服務」：若檢測結果為陰性，巿民會在採樣12小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費上限為240元。

當局指，承辦商可設定低於收費上限的服務收費，不同社區檢測中心或檢測站的自費服務收費或會有所不同。而由於陽性樣本須進行覆核，檢測機構或需較長時間才能發出結果證明。當局又說，檢測機構會提供各種非接觸式付款方式，而位於室外的社區檢測站則基於保安考慮，不接受現金支付。

當局又指，接受強制檢測的人士、特定群組合資格人士、公立醫院及院舍探訪人士，以及所有60歲或以上長者，仍可繼續在社區檢測中心和社區檢測站接受免費檢測。自願接受檢測的市民，亦可透過網上預約或使用「安心出行」的檢測登記碼，繼續到社區檢測中心接受免費檢測。

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責任編輯：黃悅晴