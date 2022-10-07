【親子好去處】傅家俊張小倫李靜親教金牌運動班　荃灣兒童放電嘉年華玩盡6大活動

▲ 荃灣愉景新城D·PARK今個月舉行兒童放電嘉年華，會聯乘3大奧運級教練及運動精英親自教班，場內更有6大親子活動新登場。

本港踏入10月天氣仍然較熱，爸媽帶小朋友放電都想留在室內。位於荃灣愉景新城的親子商埸D·PARK於今個月舉行兒童放電嘉年華，重點會聯乘3大奧運級教練及運動精英，親自教導金牌兒童班；場內更有6大親子活動新登場，包括全港最大的室內兒童電動車場。

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港隊於東京奧運成績理想，吸引很多家長安排小朋友報讀運動班，強身健體之餘又可以放電。D•PARK由即日起舉辦兒童放電嘉年華，期間邀得桌球「一哥」傅家俊、前乒乓球世界冠軍李靜、港隊劍擊法籍教練Gregory、劍擊「大師兄」張小倫、港籃甲一沈聰等精英列陣，首推獨家3大奧運金牌兒童預備班——劍擊、桌球、乒乓球課程。

▲ 傅家俊帶領的兒童桌球禮儀班。（有關機構提供）

劍擊港隊在奧運中取得歷史性金牌，如果家長想了解劍擊運動是否適合子女，可以試玩兒童《激劍前傳》劍擊班，是由一眾世界級劍擊代表共同研發，適合小朋友在正式訓練前體驗劍擊，屆時Gregory、張小倫亦會示範劍擊及安排體驗活動。

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另由傅家俊帶領的兒童桌球禮儀班，注重提高小朋友對桌球的興趣，會配合不同年齡學童去安排專業桌球枱，更為小朋友特配小煲呔及馬夾背心，看上去可愛又專業。課程有助提升小朋友的軟技能，如禮儀、溝通及身體語言等，提升學童的自信、禮貌及耐性。

而李靜教授的世界級兒童乒乓球班就相當嚴謹，將由淺入深教授乒乓球技巧，包括握拍方法、站位步法、協調性及攻球技術，過程中更會教授獨有的發球、搶攻及實戰時的技巧。

▲ 全港首屆KIDS FIT毛毛蟲運動會。（有關機構提供）

6大室內親子活動新登場

場內更有6大室內親子活動新登場，包括全港首屆KIDS FIT毛毛蟲運動會、兒童平衡車小鐵人賽道、親子王國運動日 x Nike Sports Camp、全港最年輕包山王親授6米高流動攀石牆體驗、香港首個室內集合12種新興運動親子大挑戰及全港最大室內兒童電動車場。另外，為迎接下月舉行的世界杯，場內更開設小型足球課程等18般「細」藝課程。

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D·PARK現與誠品、美國冒險樂園等18大商戶推出獨家Klook 6折食買玩套票，可以低至$410換取總值$690的食買玩體驗，包$200餐飲現金券、誠品$100現金券、Candy Park by Cinema City電影換票證1張、美國冒險樂園$100現金券3張，再送多元智能童樂園遊戲券1張。

家長與小朋友更可參與「樂遊集章――儲印章換大禮」活動，收集放電印章及完成每項任務，即可解鎖一連串豐富禮品及優惠券，總值高達$1,500。即日電子消費滿$500，即賞5倍K Dollar當錢使，消費$500即有$10回贈。

奧運級教練及運動精英列陣時間表

10月15日 時間待定 桌球王國桌球室開幕——桌球「一哥」傅家俊出席 10月23日 2:30-3:30pm 亞太區乒乓球比賽啟動禮——前世界冠軍李靜教練出席 日子及時間待定 劍擊交流日——法籍教練Gregory或劍擊「大師兄」張小倫或鄭智雄出席

D•PARK 兒童放電嘉年華

日期︰即日起至11月16日

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責任編輯︰林綺玲