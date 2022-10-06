【零售市道】邵家輝：零售業界前景仍不樂觀　冀盡快與國外全面通關

▲ 立法會批發及零售界議員邵家輝表示，希望政府盡快實現全面通關，令香港復常。（陳葆琳攝）

疫下百業蕭條，立法會批發及零售界議員邵家輝表示，儘管現時疫情平穩，業界前景仍不樂觀，消費氣氛轉差。他坦言，過去業界主要生意來自內地，故普遍期望希望先與國內通關，惟面對現實情況，現時態度轉趨希望先與國外通關，以挽救生意。

他表示，相信目前「0+3」的檢疫安排，能吸引不少商務客本港，但對於外國旅客而言，吸引力始終有限，他希望政府盡快實現全面通關，令香港復常。

邵家輝與傳媒茶聚透露，第五波疫情對於很多行業而言是「大失預算」，不少小微企業需不斷投放金錢，以期保住公司及員工；有業界人士需要賣出5個物業，籌款8,000萬，才能保往一間有60多名員工的公司，強調「賣物業救公司」，絕對不是單一事件。

他續指，澳門已與內地接軌，世界上不同城市已全面開放，香港則「兩邊都未接觸到」。在遊客清零之下，業界生意只能依靠本地市民。政府派發電子消費券之初，生意額有少量回升，以今年8月為例，業界首一、兩星期的生意轉好，但「大部份情況都是惡劣」。

邵家輝指出，以批發及零售界而言，過去有三分之一的生意來源是遊客，內地遊客佔當中八成，故業界一直希望香港先與內地通關，再與國外通關，但自從第五波疫情爆發後，繼續主張此說法，只會淪為「口號式」。他重提，本港去年年底清零88日，才有機會與內地通關：「近日聽到業界的態度，不是往這個方向，因為大家都覺得是不切實際。業界都是跟我說，先與國外通關先，起碼都有兩成多生意，好過現在香港的遊客接近清零。」

政府年初於《財政預算案》提出暫緩追租，邵家輝表示，有關措施爭議性很大，但措施其實幫助很多企業「捱了一關」，不少業主因應政府新措施，願意減一半租金：「好處是，對於商戶而言交少了租，但對於業主好處在乎於，不用被拖租，因為你一拖租，累積到一定的金額，人走（商戶結業）的機會是大一點。」

他直言，如果政府沒有及時推出暫緩追租措施，相信結業潮於今年5月起已大幅開始，而最近很多年老店及大型鋪頭結業，邵家輝相信，不會是單一事件，未來都會繼續有店鋪結業。

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記者：陳葆琳