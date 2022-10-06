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【強制檢測】67幢大廈納強檢　啟德1號、將軍澳峻瀅II、日出康城Sea To Sky上榜【附名單】

社會 19:49 2022/10/06

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（資料圖片）

67個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，今日（6日）被政府納入強檢名單。於指定期間曾身處有關地方的人士，須於明日至後日（7至8日）期間進行病毒檢測。詳細檢測公告即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 筲箕灣興東邨興康樓
  • 筲箕灣太祥街 7 號興祥大廈
  • 柴灣柴灣已婚警察宿舍 2 座
  • 鰂魚涌太古城順安閣
  • 鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣
  • 北角栢景臺 2 座
  • 北角豪廷峯 2 座
  • 北角海峯園高峯閣
  • 鴨脷洲海怡半島海寧閣
  • 香港仔田灣邨田健樓
  • 香港仔雅濤閣 3 座
  • 半山區列堤頓道48號俊傑花園
  • 堅尼地城爹核士街 1 號裕福大廈
  • 西營盤干諾道西 180 號維港峰
  • 將軍澳峻瀅 II 第 1 座
  • 將軍澳日出康城 Sea To Sky 1 座
  • 將軍澳唐明苑唐富閣
  • 將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰
  • 將軍澳怡心園 4 座
  • 將軍澳茵怡花園 1 座
  • 將軍澳欣明苑欣蘭閣
  • 觀塘鯉安苑鯉逸閣
  • 觀塘安達邨禮達樓
  • 觀塘觀塘紀律部隊宿舍 2 座
  • 觀塘翠屏南邨翠櫻樓
  • 茶果嶺麗港城 8 座
  • 牛頭角樂華南邨輝華樓
  • 牛池灣彩雲一邨紫霄樓
  • 慈雲山慈正邨正明樓
  • 鑽石山宏景花園 4 座
  • 黃大仙豪苑 2 座
  • 九龍塘范信達道 6 號真能閣 2 座
  • 九龍城啟德 1 號(I)大廈 2 座
  • 紅磡海濱南岸 4 座
  • 紅磡海濱南岸 3 座
  • 長沙灣昇悅居 8 座
  • 葵涌悅麗苑麗華閣
  • 荃灣麗城花園 3 期 7 座
  • 深井碧堤半島 3 座
  • 洪水橋泉薈 2 座
  • 屯門新屯門中心 4 座
  • 元朗洪福邨洪昌樓
  • 元朗朗屏 8 號 5 座
  • 天水圍天盛苑盛賢閣
  • 天水圍天富苑寧富閣
  • 天水圍天慈邨慈屏樓
  • 天水圍天盛苑盛旭閣
  • 天水圍天恒邨恒輝樓
  • 上水寶石湖邨紫晶樓
  • 上水上水已婚警察宿舍 2 座
  • 粉嶺榮福中心 1 座
  • 粉嶺雍盛苑雍薈閣
  • 粉嶺祥華邨祥裕樓
  • 粉嶺海聯廣場 1 座
  • 大埔大元邨泰欣樓 A 座
  • 大埔大埔中心 1 座
  • 馬鞍山雅景臺 4 座
  • 沙田碩門邨新碩樓
  • 沙田沙角邨魚鷹樓
  • 馬灣珀麗灣 29 座
  • 東涌東堤灣畔 3 座
  • 東涌映灣園賞濤軒 5 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 柴灣杏花邨 24 座
  • 九龍灣麗晶花園 22 座
  • 何文田天鑄 7 座
  • 荔枝角美孚新邨 3 期百老匯街 41-43 號
  • 荔枝角美孚新邨 3 期百老匯街 45-47 號

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記者：黃悅晴

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