【強制檢測】67幢大廈納強檢　涉半山區俊傑花園、紅磡海濱南岸等【附名單】

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67個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，今日（6日）被政府納入強檢名單。於指定期間曾身處有關地方的人士，須於明日至後日（7至8日）期間進行病毒檢測。詳細檢測公告即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

筲箕灣興東邨興康樓

筲箕灣太祥街 7 號興祥大廈

柴灣柴灣已婚警察宿舍 2 座

鰂魚涌太古城順安閣

鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣

北角栢景臺 2 座

北角豪廷峯 2 座

北角海峯園高峯閣

鴨脷洲海怡半島海寧閣

香港仔田灣邨田健樓

香港仔雅濤閣 3 座

半山區列堤頓道48號俊傑花園

堅尼地城爹核士街 1 號裕福大廈

西營盤干諾道西 180 號維港峰

將軍澳峻瀅 II 第 1 座

將軍澳日出康城 Sea To Sky 1 座

將軍澳唐明苑唐富閣

將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰

將軍澳怡心園 4 座

將軍澳茵怡花園 1 座

將軍澳欣明苑欣蘭閣

觀塘鯉安苑鯉逸閣

觀塘安達邨禮達樓

觀塘觀塘紀律部隊宿舍 2 座

觀塘翠屏南邨翠櫻樓

茶果嶺麗港城 8 座

牛頭角樂華南邨輝華樓

牛池灣彩雲一邨紫霄樓

慈雲山慈正邨正明樓

鑽石山宏景花園 4 座

黃大仙豪苑 2 座

九龍塘范信達道 6 號真能閣 2 座

九龍城啟德 1 號(I)大廈 2 座

紅磡海濱南岸 4 座

紅磡海濱南岸 3 座

長沙灣昇悅居 8 座

葵涌悅麗苑麗華閣

荃灣麗城花園 3 期 7 座

深井碧堤半島 3 座

洪水橋泉薈 2 座

屯門新屯門中心 4 座

元朗洪福邨洪昌樓

元朗朗屏 8 號 5 座

天水圍天盛苑盛賢閣

天水圍天富苑寧富閣

天水圍天慈邨慈屏樓

天水圍天盛苑盛旭閣

天水圍天恒邨恒輝樓

上水寶石湖邨紫晶樓

上水上水已婚警察宿舍 2 座

粉嶺榮福中心 1 座

粉嶺雍盛苑雍薈閣

粉嶺祥華邨祥裕樓

粉嶺海聯廣場 1 座

大埔大元邨泰欣樓 A 座

大埔大埔中心 1 座

馬鞍山雅景臺 4 座

沙田碩門邨新碩樓

沙田沙角邨魚鷹樓

馬灣珀麗灣 29 座

東涌東堤灣畔 3 座

東涌映灣園賞濤軒 5 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

柴灣杏花邨 24 座

九龍灣麗晶花園 22 座

何文田天鑄 7 座

荔枝角美孚新邨 3 期百老匯街 41-43 號

荔枝角美孚新邨 3 期百老匯街 45-47 號

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記者：黃悅晴