【強制檢測】67幢大廈納強檢 涉半山區俊傑花園、紅磡海濱南岸等【附名單】
社會 19:49 2022/10/06
67個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，今日（6日）被政府納入強檢名單。於指定期間曾身處有關地方的人士，須於明日至後日（7至8日）期間進行病毒檢測。詳細檢測公告即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 筲箕灣興東邨興康樓
- 筲箕灣太祥街 7 號興祥大廈
- 柴灣柴灣已婚警察宿舍 2 座
- 鰂魚涌太古城順安閣
- 鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣
- 北角栢景臺 2 座
- 北角豪廷峯 2 座
- 北角海峯園高峯閣
- 鴨脷洲海怡半島海寧閣
- 香港仔田灣邨田健樓
- 香港仔雅濤閣 3 座
- 半山區列堤頓道48號俊傑花園
- 堅尼地城爹核士街 1 號裕福大廈
- 西營盤干諾道西 180 號維港峰
- 將軍澳峻瀅 II 第 1 座
- 將軍澳日出康城 Sea To Sky 1 座
- 將軍澳唐明苑唐富閣
- 將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰
- 將軍澳怡心園 4 座
- 將軍澳茵怡花園 1 座
- 將軍澳欣明苑欣蘭閣
- 觀塘鯉安苑鯉逸閣
- 觀塘安達邨禮達樓
- 觀塘觀塘紀律部隊宿舍 2 座
- 觀塘翠屏南邨翠櫻樓
- 茶果嶺麗港城 8 座
- 牛頭角樂華南邨輝華樓
- 牛池灣彩雲一邨紫霄樓
- 慈雲山慈正邨正明樓
- 鑽石山宏景花園 4 座
- 黃大仙豪苑 2 座
- 九龍塘范信達道 6 號真能閣 2 座
- 九龍城啟德 1 號(I)大廈 2 座
- 紅磡海濱南岸 4 座
- 紅磡海濱南岸 3 座
- 長沙灣昇悅居 8 座
- 葵涌悅麗苑麗華閣
- 荃灣麗城花園 3 期 7 座
- 深井碧堤半島 3 座
- 洪水橋泉薈 2 座
- 屯門新屯門中心 4 座
- 元朗洪福邨洪昌樓
- 元朗朗屏 8 號 5 座
- 天水圍天盛苑盛賢閣
- 天水圍天富苑寧富閣
- 天水圍天慈邨慈屏樓
- 天水圍天盛苑盛旭閣
- 天水圍天恒邨恒輝樓
- 上水寶石湖邨紫晶樓
- 上水上水已婚警察宿舍 2 座
- 粉嶺榮福中心 1 座
- 粉嶺雍盛苑雍薈閣
- 粉嶺祥華邨祥裕樓
- 粉嶺海聯廣場 1 座
- 大埔大元邨泰欣樓 A 座
- 大埔大埔中心 1 座
- 馬鞍山雅景臺 4 座
- 沙田碩門邨新碩樓
- 沙田沙角邨魚鷹樓
- 馬灣珀麗灣 29 座
- 東涌東堤灣畔 3 座
- 東涌映灣園賞濤軒 5 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 柴灣杏花邨 24 座
- 九龍灣麗晶花園 22 座
- 何文田天鑄 7 座
- 荔枝角美孚新邨 3 期百老匯街 41-43 號
- 荔枝角美孚新邨 3 期百老匯街 45-47 號
【TOPick診症室】胃潰瘍或是胃癌 大便變黑要留意 拆解胃潰瘍徵狀治療法
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：黃悅晴