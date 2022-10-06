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【網上情緣】中年男網戀珠寶女商人被騙530萬投資　警揭女商人竟是20歲男子

社會 20:30 2022/10/06

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一名自稱珠寶女商人的騙徒在社交平台結識受害人，並與受害人發展情侶關係。（資料圖片）

警方於10月3日接獲一名53歲本地男子報案，指一名自稱珠寶女商人的騙徒在社交平台結識受害人，並與受害人發展情侶關係。其後騙徒遊說受害人投資虛擬貨幣，受害人將共約600萬元存入對方指定的多個戶口內。受害人於7月至9月其間曾成功提取共約70萬元。但及後受害人在申請提取餘下投資款項，被要求支付巨款作手續費後，懷疑受騙，遂報警求助。經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由元朗警區刑事調查隊第七隊跟進。受害人於案中共損失約530萬元。

警方經深入調查後，昨日（5日）凌晨約2時15分於天水圍區拘捕一名20歲姓徐男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，懷疑與案有關。被捕男子現在被扣留調查。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第二百一十章《盜竊罪條例》第十二條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津

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