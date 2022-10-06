【港產太空人】港大科大承諾為選拔訓練過程作配合　中大設校園多處設宣傳品推廣

▲ 香港大學及科技大學均承諾會為有意報名人士日後進行的選拔及訓練過程，作出安排配合。（資料圖片）

國家首次在港澳地區選拔航天「載荷專家」，港府今日（6日）啟動初選程序，主要從本港11間大學、政府5間研究中心、香港科學園和數碼港園區內科研機構或企業等進行招募。香港大學及科技大學均鼓勵校內研究人員報名，並承諾會為有意報名人士日後進行的選拔及訓練過程，作出安排配合，港大更同時會為研究員安排太空主題講座。

本港11間大學是招募對象之一，本報向多間大學查詢報名情況，暫未透露具體報名人數。港大表示，正積極在校內推廣並物色合適人選報名參與計劃，又指港大作為一間綜合研究型大學，在計劃所列出的專業，包括生物學、醫學、心理學、材料學及天文學等，皆有優秀研究人員，校內多個國家重點實驗室和InnoHK研發實驗室，亦是相關領域研究的人才庫。

港大承諾，會為有意報名教職員提供各方面的支援，例如安排跨學科講座，加深其對太空相關研究的理解，提升對航天工作的興趣，大學亦會研究其他措施配合，在日後遴選或訓練過程中，盡量在各方面作彈性處理和安排，以鼓勵大學研究人員積極參與國家的航天工作。

科大今亦向教職員發出內部電郵，表示有幸成為初選招募機構之一，形容國家在香港選拔載荷專家，標誌着國家對香港科研水平的信心，校方「非常鼓勵」符合基本要求的教職員申請參與選拔，大學會作出適當的安排以配合候選對象參與選拔活動、訓練或任務，並要求有意申請者最遲於本月25日向校方交表，再轉交當局。

中文大學今日亦發通告，請各部門主管協助通知所有教研人員有關招募信息及申請方式，大學亦在校園各處設置宣傳物品及解答招募相關的查詢，積極配合推廣有關資訊，鼓勵及支持合資格研究員參與這項國家建設計劃。

科技大學及浸會大學等多間大學紛紛表示支持計劃，並會鼓勵校內教研人員參與選拔，其中理工大學日前透露校內學者反應熱烈，當中不乏符合條件的研究助理教授和博士後研究人員，都會大學亦稱，申請人可透過自薦或推薦方式，經大學內部遴選後獲薦參與初選。

對於候選人須為香港永久性居民中的中國籍公民，中文大學工程學院副院長黃錦輝認為要求合理，舉例指有其他國家將航天任務列作國家機密，「不是中國人的話，會有些風險」，他暫未獲悉有教職員已報名，提及其學系內17名教職員之中，約三分一符合資格，部分人是內地海歸派，亦符合中國公民要求。

國家日前宣布正式展開第4批預備航天員選拔工作，包括目標從全國挑選2名載荷專家。香港地區候選人招募期今日展開，直至本月27日結束，有意報名人士須透過所屬大學、機構或企業，索取第1部分報名表格，再經由所屬機構向創科技署交表，填寫年齡、學歷、工作經驗等基本個人資料，如非屬主要招募機構，亦可獲考慮，但要自行電郵至創新科技署索取表格；署方其後會向候選人出第2部分報名表，填寫個人和家庭成員健康狀況、家庭情況、其他相關資料及申報，並在指定期限內自行交表；符合基本要求的候選人將獲安排到指定醫療機構接受臨牀醫學檢查和心理評估，其主要家庭成員和同住人士亦須參與部分檢查。港府完成初選後，會再由內地方面進行進一步選拔。

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記者：馮琪雅