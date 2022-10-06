  • 29°C
香港時間 : 20221006日 (週四) 22:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【膠袋徵費】政府建議將膠袋徵費增至1元　目標12月31日生效

社會 20:42 2022/10/06

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

政府建議將膠袋徵費增至1元。（資料圖片）

港府建議將膠袋徵費增至1元，目標於今年12月31日生效，屆時冷凍及包裝食品將不獲豁免。

據立法會文件顯示，顧及通脹調整，當局建議將最低收費水平由現時5角提高至1元，預計堆填區塑膠購物袋的棄置量可以減少大約25%。

在收緊豁免範圍方面，當局將取消豁免「盛載冰凍或冷凍食品」以「盛載已完全載於非氣密包裝的食品」膠袋。

而「用作包裝的膠袋」及 「隨服務提供的膠袋」，則會繼續保留。「散裝」食品（例如無包裝蘋果）、沒有完全載於非氣密包裝的食品（例如用紙局部包好的麵包）或餐飲外賣每單一交易限提供1個免費膠袋。

事實上，立法會對於調整膠袋徵費早有爭論。立法會議員謝偉銓曾建議將徵費一舉加至2元，認為如收費調整至較高水平，市民用膠袋前便會三思。而九龍中直選議員楊永杰就質疑，徵費只會加重對基層市民的負擔，理應「一毫子都不收」，透過教育從根源鼓勵市民減費。而是次建議，政府則仍採納一直以來計劃的1元。

【TOPick診症室】胃潰瘍或是胃癌 大便變黑要留意　拆解胃潰瘍徵狀治療法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【經濟預測】陳茂波：估計全年經濟負增長　要更主動進取吸引企業人才
今日 18:46
【經濟預測】陳茂波：估計全年經濟負增長　要更主動進取吸引企業人才
【零售市道】邵家輝：零售業界前景仍不樂觀　冀盡快與國外全面通關
今日 19:31
【零售市道】邵家輝：零售業界前景仍不樂觀　冀盡快與國外全面通關
【強制檢測】67幢大廈納強檢　涉半山區俊傑花園、紅磡海濱南岸等【附名單】
今日 19:49
【強制檢測】67幢大廈納強檢　涉半山區俊傑花園、紅磡海濱南岸等【附名單】
【港產太空人】港大科大承諾為選拔訓練過程作配合　中大設校園多處設宣傳品推廣
今日 20:32
【港產太空人】港大科大承諾為選拔訓練過程作配合　中大設校園多處設宣傳品推廣

你可能感興趣

【經濟預測】陳茂波：估計全年經濟負增長　要更主動進取吸引企業人才
今日 18:46
【經濟預測】陳茂波：估計全年經濟負增長　要更主動進取吸引企業人才
【零售市道】邵家輝：零售業界前景仍不樂觀　冀盡快與國外全面通關
今日 19:31
【零售市道】邵家輝：零售業界前景仍不樂觀　冀盡快與國外全面通關
【強制檢測】67幢大廈納強檢　涉半山區俊傑花園、紅磡海濱南岸等【附名單】
今日 19:49
【強制檢測】67幢大廈納強檢　涉半山區俊傑花園、紅磡海濱南岸等【附名單】
食用安全 膠袋徵費

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症殺手】27歲女日放屁20次揭患末期大腸癌　醫生：兩種屁味是危險訊號
13:33 2022/10/05
【癌症殺手】27歲女日放屁20次揭患末期大腸癌　醫生：兩種屁味是危險訊號
【嬰兒椅意外】2歲男童踢翻BB櫈　連人帶櫈重摔倒地頭部重創亡
17:52 2022/10/05
【嬰兒椅意外】2歲男童踢翻BB櫈　連人帶櫈重摔倒地頭部重創亡
【離奇暴斃】度蜜月服過量強效壯陽藥　夫妻新婚5日陳屍酒店
今日 11:30
【離奇暴斃】度蜜月服過量強效壯陽藥　夫妻新婚5日陳屍酒店