【膠袋徵費】政府建議將膠袋徵費增至1元　目標12月31日生效

▲ 政府建議將膠袋徵費增至1元。（資料圖片）

港府建議將膠袋徵費增至1元，目標於今年12月31日生效，屆時冷凍及包裝食品將不獲豁免。

據立法會文件顯示，顧及通脹調整，當局建議將最低收費水平由現時5角提高至1元，預計堆填區塑膠購物袋的棄置量可以減少大約25%。

在收緊豁免範圍方面，當局將取消豁免「盛載冰凍或冷凍食品」以「盛載已完全載於非氣密包裝的食品」膠袋。

而「用作包裝的膠袋」及 「隨服務提供的膠袋」，則會繼續保留。「散裝」食品（例如無包裝蘋果）、沒有完全載於非氣密包裝的食品（例如用紙局部包好的麵包）或餐飲外賣每單一交易限提供1個免費膠袋。

事實上，立法會對於調整膠袋徵費早有爭論。立法會議員謝偉銓曾建議將徵費一舉加至2元，認為如收費調整至較高水平，市民用膠袋前便會三思。而九龍中直選議員楊永杰就質疑，徵費只會加重對基層市民的負擔，理應「一毫子都不收」，透過教育從根源鼓勵市民減費。而是次建議，政府則仍採納一直以來計劃的1元。

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記者：黃穎津