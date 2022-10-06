【走塑】環團推算本港雨季耗1,336萬雨傘膠袋　促政府盡快立法禁用

▲ （綠領行動提供）

綠領行動調查發現，本港仍有7成6的物業派發雨傘膠袋，推算本港一個雨季便會消耗1,336萬個雨傘膠袋，雖較2017年微跌3.34%，但情況依舊令人關注，促請政府立法禁止派發包括雨傘膠袋等即棄塑膠，亦籲物業管理公司以其他方式取締派發雨傘膠袋。

綠領行動今年7至8月雨季期間到全港18區共130個物業調查，當中包括103個私人物業，以及27個政府或公營機構轄下物業或場地，發現共76%物業即99個，仍處所提供雨傘膠袋；而私人物業中，有約91%即94個物業仍有派發，較2017年輕微下降6%。政府場地減幅則最大，有19%即5個場地有派雨傘膠袋，較2017年下降53%。

至於在雨傘膠袋數目方面，綠領行動的調查員在每個物業均觀察30分鐘，發現私人物業於調查期間共派出3,556個雨傘膠袋，政府場地則派出57個，兩者合共派發3,613個雨傘膠袋。綠領行動參考2017年的基數，以全港約有500個商場及300個政府公共場所，以及雨季約300.5小時降雨時數計算，推算港人單在一個雨季便用耗用了超過1,336萬個雨傘膠袋，較2017年推算約1,382萬個雨傘膠袋僅微跌3.34%。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍指，即棄塑膠引致的環境問題纏擾本港多年，國際社會已立法規管禁止使用即棄塑膠，惟本港仍沒有寸進，可持續發展委員會在今年四月發表報告，建議管制雨傘膠袋等即棄塑膠，環保署亦提出落實草擬《促進環保責任(雜項修訂)條例草案》，最快今年下半年提交立法會審議，惟一直「只聞樓梯響」，何時能夠落實通過，仍然未有時間表，促政府盡快訂立法時間表，禁止派發雨傘膠袋，而物管亦要給予員工清晰指引，不應主動派發雨傘膠袋，並協助訪客使用除水機，以及將除水機擺放在當眼及順著人流方向位置。

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記者：黃小冰