【機師流失】國泰指自去年夏季起已增聘約300機師　薪酬條款極具市場競爭力

▲ 聯同集團旗下其他航空公司，國泰已增聘約300名機師。（資料圖片）

代表大多數國泰機師的香港航空機組人員協會（HKAOA）今日（6日）表示，國泰航空有數不少有經驗的機師離職，關注在人手及培訓不足下，國泰未有足夠準備全面恢復、滿足復甦的市場需求，影響香港航空樞紐的地位。詳情即看：【下一頁】

國泰航空表示，公司擁有足夠及經驗豐富的航空專業人才，支持現行的航務運作，繼續以最高水平的安全標準運作和提供顧客服務。發言人指，國泰會繼續盡快重建香港與世界各地的航班網絡聯繫，惟重建航班運力需要一定時間，而公司必須要為營運作出充分準備，包括為機組及前線人員安排培訓，以及調配飛機重返機隊。此外，由於營運航班亦涉及其他複雜的限制，航班運力需時逐步增加。

發言人續指，因客運航班於過去1年多期間減少至正常水平的極小部分，因此目前有許多機組人員需要更新執照的有效期，即使解除所有運作限制，有關程序仍需時間處理。而國泰的培訓計劃全面符合所有監管機構的規定，亦正有序進行。隨著機組人員陸續更新牌照，國泰亦會增加航班運力及航班，強化航線網絡。發言人強調，這是當前的首要任務。

與此同時，國泰自去年夏季開始重新招聘本地機師以來，已招募約200名合資格機師；聯同集團旗下其他航空公司，國泰已增聘約300名機師。國泰亦已啟動一項全面招聘計劃，以滿足公司未來18至24個月的營運需求，目標是增聘超過4,000名前線員工，包括於2023年底前增聘700名機師（當中300名為直接錄取機師及400名見習機師培訓計劃畢業生）。國泰亦重推見習機師培訓計劃，計劃於2025年前招募及培訓逾1,000名見習機師。

至於協會對於國泰減薪及福利縮減的指控，國泰指在過去2年來，已打造了目標更明確、效率更高、競爭力更強的業務，得以應對疫後的旅遊新常態。而當時的目標是盡量保存最多的職位，並同時履行我們對香港航空樞紐及顧客的責任。發言人深信，機師的僱用薪酬條款極具市場競爭力，使國泰得以成功招聘及保留優秀的機師，繼續重建航班網絡。

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記者：黃穎津