【打擊毒品】海關機場查驗4箱新鮮豆角　檢市值620萬元可卡因拘2女

▲ 海關在貨物內檢獲6公斤市值620萬元懷疑可卡因。（黃傑偉攝）

香港海關機場科人員於昨日（5日）透過風險評估，查驗一批由埃塞俄比亞空運入境4箱新鮮蔬菜，在貨物內檢獲6公斤市值620萬元懷疑可卡因。並以販運危險藥物罪名拘捕2名分別36及31歲提貨外籍女子。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任劉偉倫指，海關機場科人員昨日，查驗4箱報稱新鮮蔬菜入境貨物，X光下發現紙箱底層有異象。

海關經深入調查後，發現盛載豆角紙箱底層夾層內藏有8塊共重6公斤市值620萬元懷疑可卡因，關員以涉嫌販運危險藥物罪名，拘捕2名提貨外籍女子。被捕人年齡分別36及31歲，其中31歲女子報稱協助36歲女子往提貨，被捕36歲女子承認收取1,000元酬金往提取貨物。

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被捕二人被控以販運危險藥物罪名於明日（7日）在西九龍裁判法院提堂。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁及罰款500萬元。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉