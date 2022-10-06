【港產太空人】港府今起招募載荷專家　報名表分兩期提交申請人不得自薦【附常見問題】

▲ 副財政司長黃偉綸（左二）日前向多間大學及機構等介紹初選詳情。（黃偉綸facebook圖片）

國家首次在港澳地區選拔航天「載荷專家」，港府今日（6日）啟動初選程序，招募網頁列明不接受申請人以個人身份自薦，現時須於本地大學、機構或企業從事研究或其他工作，但同時認可其本地及非本地學歷及工作經驗。報名表分為兩部分，第1部分表格涉及基本個人資料，須於本月27日或之前，透過所屬機構提交；候選人其後會獲發第2部分表格，須填報個人及家人健康狀況等，符合基本要求的候選人，須接受臨牀醫學檢查和心理評估。

非本地學歷及工作經驗均獲認可 現時須在本地大學或機構工作

國家日前宣布正式展開第4批預備航天員選拔工作，包括目標從全國挑選2名載荷專家。香港地區候選人招募期由今日至本月27日結束，港府完成初選後，會再由內地方面進行進一步選拔。

據政府日前公布，載荷專家候選對象，須為「香港特別行政區永久性居民中的中國籍公民」，其與家庭主要成員應熱愛祖國、擁護「一國兩制」方針、遵守國家憲法及香港基本法、無犯罪記錄，並支持載人航天事業。據創新科技及工業局網頁公布初選細節，列明同時接受候選對象的本地及非本地學歷及工作經驗，但現時須於本地大學、機構或企業從事研究或其他工作。

申請人不得自薦 當局將透過其所屬機構了解實際工作情況

網頁指明申請人須經所屬大學、機構或企業參與選拔，不得以個人身份自薦，因政府有關部門會在選拔期間透過候選對象所屬機構，了解其近期實際工作情況、研究範疇及專業領域等。

特區政府亦會積極與相關大學或機構協調，為獲選候選對象提供合適安排。

招募期內，如申請人屬政府主要招募的11間本地大學，以及指定機構或企業的僱員或研究人員，便須透過所屬機構或企業索取第1部分報名表格，再經由所屬大學、機構或企業向創科技署交表；如非屬上述機構僱員或研究員，亦可獲政府考慮，但要自行透過電郵至創新科技署索取表格。所有申請人須填妥表格交予所屬大學、機構或企業，再由對方在10月27日或以前電郵至創新科技署。首部分表格須填寫年齡、學歷、工作經驗等基本個人資料，並須連同相關學歷證明、工作證明、身份證副本、其他相關證書等提交。

符合要求人士須接受醫學檢查及心理評估

署方其後會向候選人發出第2部分報名表，供其填寫個人和家庭成員健康狀況、家庭情況、其他相關資料及申報，並在指定期限內自行交表；符合基本要求的候選人將獲安排到指定醫療機構接受臨牀醫學檢查和心理評估，其主要家庭成員和同住人士亦須參與部分檢查。

招募網頁又以問答形式交代部分細節：

Q1: 非本地學歷或工作經驗是否獲認可？

A1: 接受本地及非本地學歷及工作經驗；候選對象現時需於本地大學/機構/企業從事研究或其他工作。

Q2: 候選對象能否以個人身份自薦，不經所屬大學/機構/企業參與選拔?

A2: 不能。由於有關部門在選拔期間會透過候選對象所屬大學/機構/企業了解其近期的實際工作情況、研究範疇及專業領域等，如候選對象不屬於任何大學/機構/企業，將無法完成選拔程序。

Q3: 提交表格時應準備甚麼文件？

A3: 候選對象在提交第一部分報名表格時，須連同學歷證明、工作證明、身份證副本、其他相關證書等，透過所屬大學/機構/企業提交至創新科技署( psrecruitment@itc.gov.hk)。

Q4: 若獲選為載荷專家，將何時開始和在何處受訓？受訓和執行任務的年期多長？

A4: 載荷專家受訓期約為兩年半，實際參與任務的時機和時間，則根據飛行任務具體規劃而定；受訓地點將由國家有關部門安排。

Q5: 特區政府會否向載荷專家提供補貼？

A5: 載荷專家在中心訓練及執行載人飛行任務期間，將獲國家按照有關標準發放航天員訓練津貼和航天飛行津貼。特區政府亦會積極與相關大學或機構協調，為獲選的候選對象提供合適的安排。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅