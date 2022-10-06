【0+3韓風再起】SUPER JUNIOR 11月亞博館開演唱會　各地歌手輪住來唱

▲ SUPER JUNIOR早前已在首爾展開巡迴演唱會。 （superjunior IG）

自從疫情緩和以來，本地的演唱會亦開始「解凍」，不少海外歌手不待本港放寬入境檢疫至「0+0」，已相繼宣布來港開唱。繼早前韓國女天團BLACKPINK巡迴演唱會其中一站，會在明年1月來港演出兩場；昨日韓國男團SUPER JUNIOR亦宣布在11月19至20日在亞洲國際博覽館演出兩場，令韓迷相當興奮，疫情前的追星活動開始動起來。

近月本地陸續有不少演唱會舉行，而以往有不少外國歌手及隊伍來港演出，但自從疫情以來，以往熱鬧追星的亞博館演唱會一度「歸零」，至最近開始復甦。

寰亞娛樂昨宣佈《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》，將於2022年11月19日及20日在亞洲國際博覽館Arena舉行，共演出2場。門票10月17日至19日東亞銀行信用卡優先訂票，10月20日起快達票公開發售。

SUPER JUNIOR今次世界巡迴演唱會七月中已在韓國啟動，今次官方未等本港入境檢疫放寬至0+0，已決定開設香港站演出，令粉絲相當期待，除了演唱會主打歌《Mango》，還有機會演繹《BLACK SUIT 》、《SORRY SORRY》等熱門歌曲。

早前韓國女團BLACKPINK在官方Instagram宣布將會展開世界巡演，行程表顯示明年1月13及14日來港演出，但確實地點及票價仍有待官方宣布。

韓國人氣歌手姜丹尼爾（KANG DANIEL）早前亦公布，10月展開亞洲巡迴演唱會，演出地點包括香港及澳門，日期亦待有公布。

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不少演唱會因疫情再三押後或改期。加拿大搖滾小天后Avril Lavigne原定2020年5月24日在亞博館舉行"Head Above Water" 世界巡迴演唱會香港站，但受疫情影響而三度改期，至今年11月1日舉行。不過據悉主辦單位對本港仍是「0+3」檢疫措施有所考慮，樂迷仍要留意最新安排。

同樣因疫情而押後的《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會香港站》 ，將落實延至2023年8月25至27日及9月1至3日，在中環海濱活動空間舉行，同樣推遲了2、3年，令歌迷引頸以待。



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責任編輯：吳雋妍