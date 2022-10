【世界桌球大師賽】曾以為疫情後職業生涯完結　傅家俊勇挫世界級選手高呼夢想成真

一連4日的「香港世界桌球大師賽2022」昨(6日)於紅館揭開戰幔,揭幕戰由港將傅家俊迎戰世界排名第4位的沙比(Mark Selby)。傅家俊在主場表現大勇,以5:2取勝,率先晉級周六(8日)的4強賽。

他賽後在社交網站寫道,曾以為自己的職業生涯會在疫情後完結......今天(6日)在香港,他擊敗了其中一個世界最佳選手,生命中夢想成真。

After covid, l thought my career was truly over......And today in Hong Kong, l've beaten one of the best players ever in our game...Dreams do come true in life