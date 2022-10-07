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【世界桌球大師賽】曾以為疫情後職業生涯完結　傅家俊勇挫世界級選手高呼夢想成真

社會 01:14 2022/10/07

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傅家俊曾以為疫情後職業生涯完結，能主場勇挫世界級選手，意義重大。

一連4日的「香港世界桌球大師賽2022」昨（6日）於紅館揭開戰幔，揭幕戰由港將傅家俊迎戰世界排名第4位的沙比（Mark Selby）。傅家俊在主場表現大勇，以5：2取勝，率先晉級周六（8日）的4強賽。

他賽後在社交網站寫道，曾以為自己的職業生涯會在疫情後完結......今天(6日)在香港，他擊敗了其中一個世界最佳選手，生命中夢想成真。

After covid, l thought my career was truly over......And today in Hong Kong, l've beaten one of the best players ever in our game...Dreams do come true in life

主場出戰，傅家俊首局一桿打出52度，以103比0先拔頭籌。領先局數3比1進入半場休息，世界第4的沙比，在第五局造出今屆首次「一CUE過百度」，一桿打出112度，贏112比11，局數追成2比3。

傅家俊之後回敬一局74比1，拉開比數。第七局多次破解沙比的「士碌架」，再贏79比26，鎖定5比2勝局晉級。

他賽後接受訪問說這場勝仗意義重大：

今次自己是最低排名的球手，有一點感覺自己已不屬於這個圈子，業餘球員挑戰職業球員一樣，不太習慣。這幾年經歷很多，信心一直下滑。不一定全是自己的錯，但各方面環境令自己的信心沒以前那麼好。這種比賽能夠贏到這些球員，給予自己信心。不是我想可以贏到他，而是真的贏了他。這場比賽對我來說是意義重大，特別是在香港、自己的地方比賽。

 

責任編輯　李志強

 

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