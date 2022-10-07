脫髮年輕化！歌手Aska & Rock靠一招頭髮濃密零死角

張馳豪（Aska）和何晉樂（Rock）入行前參加歌唱比賽，當時要密集練歌又要彩排，短時間內壓力大增，所以都試過「壓力脫髮」。入行後，要應付大量拍攝工作，加上經常使用造型產品轉換髮型，髮質大不如前，他們都擔心「脫髮」變嚴重。幸好他們懂得及早救髮，靠一招輕鬆重拾濃密頭髮，回復自信。

脫髮年輕化成因



脫髮不只是中年危機，現在有年輕化的趨勢。年輕人喜愛轉換造型，不停「漂、染、電」，搞到髮質脆弱易斷。加上平日的學業／工作壓力，捱夜或減肥不當，而傷害生髮臟腑造成脫髮，甚至出現「少年白髮」。當身體「捱壞」，營養不足時，養分會優先被「分配」到較重要的器官如心臟、腦部，而相對較次要的頭髮便只能「配給」到較少養分，造成各種頭髮問題。

▲ 現在脫髮愈趨年輕化，很多20出頭的年青人都有脫髮煩惱，最好在問題變嚴重前及早救髮。

脫髮問題靠「遮染」反而加速惡化



普遍人發現有脫髮、白髮問題，大多會戴帽、剪瀏海遮蓋，或是靠染黑遮掩，但這些「遮遮染染」的方法無法真正解決問題，更會加速惡化。長時間戴帽，不單止無法改善脫髮問題，更有可能令情況變得惡劣，而經常染髮也會使髮質變得乾旱易斷，最後得不償失。亦有部分人會選擇使用外用的育髮產品，但單靠外用產品並不足以解決與身體機能有關的脫髮問題，始終需要配合內在調理。

▲ 很多人剛發現脫髮問題，都會以戴帽作遮掩，但其實愈遮問題愈嚴重。

及早救髮是皇道 中藥調理育髮重生

▲ Aska和Rock一早就選用維特健靈「維新烏絲素」，難怪能保持濃密烏黑的頭髮。

及早正視脫髮問題，別等到毛囊枯死才警覺「救得太遲」。Aska和Rock就是懂趁早育髮，在剛發現脫髮問題時，已經有食維特健靈「維新烏絲素」。「維新烏絲素」特有「制首烏雙效配方」，能為毛囊注入養分，並鎖住營養，強韌髮絲，有助改善脫髮及白髮等情況出現。其天然育髮複方中藥，有助調理內在，強壯生髮臟腑，加強輸送養分到毛囊，重拾健康濃密頭髮。超過8成用家認同「維新烏絲素」有效減少脫髮*，加上由香港PIC/S GMP大廠生產，安全可靠。



如果大家都有脫髮煩惱，就跟Aska和Rock揀選「維新烏絲素」，每日3粒，輕鬆重拾濃密烏黑頭髮，提升自信心，以後想試任何造型都無問題！



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(特約)