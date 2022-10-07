【人事變動】張國財履新廣播處長　稱港台做事要恰如其份

▲ 張國財履新廣播處長，稱港台做事要恰如其份。（資料圖片）

曾任香港駐歐盟特派代表的張國財，今日履新廣播處長。他稱與港台團隊做好本份，發揮公共廣播功能，又指不喜歡用「管治」來形容廣播處長工作，重申自己只是港台一分子，做事要恰如其份，將作為公共廣播服務機構角色發揮得更好。

張國財表示，很高興成為港台一份子，明年是香港電台95周年，會與團隊上下一心，踏入歷史性的日子。他形容是港台有歷史的機構，規章制度中亦有《約章》及編輯流程，希望港台團隊能上下一心，為市民服務。

張國財提到，不喜歡用「管治」的字眼，重申自己只是港台一分子。被指沒有傳播經驗，他回應指現時已進入網絡3.0時代，他不知道誰會有所謂的傳媒經驗，而自己有公共行政經驗，做事會恰如其份。

在「網絡3.0」，不知誰人有所謂傳媒經驗，我有公共行政經驗，累積了管理經驗，我們做事要恰如其份。

港台在反修例期間多次被建制派批擊節目立場偏頗，其後2021年3月由政務官出身的李百全空降港台。張國財上任前，是香港駐歐盟特派代表，曾任多個政策部門，是繼鄧忍光及李百全後，第3位空降廣播處長的政務官。

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責任編輯：李榮忠