  • 29°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 12:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2022】徐麟透露與TVB傾日後發展　努力學廣東話盼多方面嘗試

娛樂 10:37 2022/10/07

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

大家會繼續支持你。

《2022香港小姐競選決賽》於9月25日完美落幕，昨晚（10月6日）十強佳麗齊齊出席慈善晚宴，在賽前甚有觀眾緣的徐麟，在總決賽當晚在場觀眾不停叫其名字，為她打氣。

徐麟接受傳媒訪問時直認當刻很感動，回到後台時不禁落淚，並指這是個難忘的經驗。

【香港小姐2022】徐麟落選港姐不灰心　分享賽後感受：唔會放棄學廣東話

承認與TVB傾談發展  不介意收入

談到日後發展徐麟指有與監製見面，了解她們的興趣和意願，她承認有與TVB傾談發展，並希望可以作多方面嘗試，又指若不成功的話，便回去繼續修讀博士學位。

不過眾所周知TVB的收入一直不高，但徐麟表示收入不在其考慮範疇之中，又表示這行有不同挑戰，是其最享受的享受，並相信公司會好好照顧他她們。

另外，她續指仍會努力學習廣東話，現在以自學方法，會用讀新聞、看戲來改善發音，希望有進步。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

盼多方面嘗試 

至於賽前同樣被視為大熱之一的陳瑞菱終大熱倒灶，十強止步，她均表示想作多方面嘗試，又指完成比賽後，心情放鬆了很多，更狂吃了20包朱古力，故現在要好好調節，食得健康。

而早前陳瑞菱在社交網亦有發文表達今次選美感受，並留言：「參選之後嘅自己，變得更加堅強。面對未來，我會繼續堅守初衷，以經歷同故事勉勵大家熱愛生命，勇敢追夢。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2022】大熱陳瑞菱十強止步網民感可惜　Reina大方回應：繼續堅守初衷
12:16 2022/09/29
【香港小姐2022】大熱陳瑞菱十強止步網民感可惜　Reina大方回應：繼續堅守初衷
【香港小姐2022】徐麟落選港姐不灰心　分享賽後感受：唔會放棄學廣東話
15:17 2022/10/01
【香港小姐2022】徐麟落選港姐不灰心　分享賽後感受：唔會放棄學廣東話
【香港小姐2022】林鈺洧曾沉迷拍拖影響星途　烈女Denice被揭上門鬧爆情敵【多圖】
12:17 2022/10/04
【香港小姐2022】林鈺洧曾沉迷拍拖影響星途　烈女Denice被揭上門鬧爆情敵【多圖】
【香港小姐2022】林俊賢撐林鈺洧過往言論冇問題　否認退出娛圈不抗拒父女檔合作
13:12 2022/10/06
【香港小姐2022】林俊賢撐林鈺洧過往言論冇問題　否認退出娛圈不抗拒父女檔合作

你可能感興趣

【香港小姐2022】大熱陳瑞菱十強止步網民感可惜　Reina大方回應：繼續堅守初衷
12:16 2022/09/29
【香港小姐2022】大熱陳瑞菱十強止步網民感可惜　Reina大方回應：繼續堅守初衷
【香港小姐2022】徐麟落選港姐不灰心　分享賽後感受：唔會放棄學廣東話
15:17 2022/10/01
【香港小姐2022】徐麟落選港姐不灰心　分享賽後感受：唔會放棄學廣東話
【香港小姐2022】林鈺洧曾沉迷拍拖影響星途　烈女Denice被揭上門鬧爆情敵【多圖】
12:17 2022/10/04
【香港小姐2022】林鈺洧曾沉迷拍拖影響星途　烈女Denice被揭上門鬧爆情敵【多圖】
娛樂人物職業 香港小姐 演員 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【離奇暴斃】度蜜月服過量強效壯陽藥　夫妻新婚5日陳屍酒店
11:30 2022/10/06
【離奇暴斃】度蜜月服過量強效壯陽藥　夫妻新婚5日陳屍酒店
【星二代】徐菁遙三女兒成長蛻變嘆時光飛逝　 Suki大女終擺脫黃浩餅印樣
17:56 2022/10/06
【星二代】徐菁遙三女兒成長蛻變嘆時光飛逝　 Suki大女終擺脫黃浩餅印樣
【夫妻關係】懷孕9個月每天行房1至3次　 準媽媽憂造成子宮收縮求助醫生
15:55 2022/10/06
【夫妻關係】懷孕9個月每天行房1至3次　 準媽媽憂造成子宮收縮求助醫生