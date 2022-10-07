【香港小姐2022】徐麟透露與TVB傾日後發展　努力學廣東話盼多方面嘗試

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《2022香港小姐競選決賽》於9月25日完美落幕，昨晚（10月6日）十強佳麗齊齊出席慈善晚宴，在賽前甚有觀眾緣的徐麟，在總決賽當晚在場觀眾不停叫其名字，為她打氣。

徐麟接受傳媒訪問時直認當刻很感動，回到後台時不禁落淚，並指這是個難忘的經驗。

【香港小姐2022】徐麟落選港姐不灰心 分享賽後感受：唔會放棄學廣東話

承認與TVB傾談發展 不介意收入

談到日後發展徐麟指有與監製見面，了解她們的興趣和意願，她承認有與TVB傾談發展，並希望可以作多方面嘗試，又指若不成功的話，便回去繼續修讀博士學位。

不過眾所周知TVB的收入一直不高，但徐麟表示收入不在其考慮範疇之中，又表示這行有不同挑戰，是其最享受的享受，並相信公司會好好照顧他她們。

另外，她續指仍會努力學習廣東話，現在以自學方法，會用讀新聞、看戲來改善發音，希望有進步。

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盼多方面嘗試

至於賽前同樣被視為大熱之一的陳瑞菱終大熱倒灶，十強止步，她均表示想作多方面嘗試，又指完成比賽後，心情放鬆了很多，更狂吃了20包朱古力，故現在要好好調節，食得健康。

而早前陳瑞菱在社交網亦有發文表達今次選美感受，並留言：「參選之後嘅自己，變得更加堅強。面對未來，我會繼續堅守初衷，以經歷同故事勉勵大家熱愛生命，勇敢追夢。」

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