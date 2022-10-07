【愛妻號】日籍太太被批居港10年不懂廣東話　YouTuber大J列7點反擊霸氣護妻

▲ YouTuber大J的日籍太太被批居港10年不懂廣東話。

百萬YouTuber大J（Jason，周世鏗）去年12月宣布與日籍太太Mai移居日本，更在當地以500萬港元買地起屋。日前大J在社交平台指，有網民批評其妻居港10年卻不懂廣東話，他不忍太太被嘲笑，列出7大點反擊。

最新影片︰

妻不講廣東話7大原因

38歲的大J本周三（5日）在facebook發帖文表示，當日在YouTube頻道發布了最新影片，太太Mai談及自己在香港10年的生活，「覺得好方便嘅嘢」。可是他不滿當每次太太講到香港的事情時，總會出現類似「住咁多年香港都唔識講廣東話」的留言，他還附上網民留言截圖，可見有網民寫道「居住香港十年廣東話都唔識」、「十年香港！都無心學廣東話」。

大J隨即列出太太不講廣東話的7大原因︰

1. 佢同我溝通唔使廣東話

2. 佢同朋友溝通唔使講廣東話

3. 佢同我屋企人溝通唔使講廣東話

4. 佢去街市買餸都唔使廣東話

5. 邊個話你知喺香港生活就要識講廣東話？

6. 每個人都有語言天份呢樣嘢，佢就係冇乜

7. 佢識講英文就夠啦

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網民撐真心喜歡香港文化

他最後一句提醒網民，「唔好保持住啲廢老思想，多謝合作。」他的護妻言論獲不少網民支持，有人欣賞Mai真心喜歡香港文化，認為是否識廣東話只是其次，又同意外國人身在香港也不一定要懂廣東話。有網民留言，「我去街市買豬扒包見過佢，講英文無問題，同店主有講有笑溝通到」、「好多人嚟到香港，嫁/娶埋香港配偶，幾十年都唔識廣東話」、「香港做局長都唔識廣東話啦」。

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另一方面，有網民卻持相反看法，認為「你喺邊度生活，就用當地語言同當地人溝通，係一種尊重」、「長時間喺香港生活好應該學廣東話」、「原來長期定位喺一個地方，仲可以大條道理話唔使識當地語言」。

求子3年歷4次IVF失敗

大J於2015年與日籍太太Mai訂婚，2020年5月正式註冊結婚。夫妻移居日本其中一個原因是，希望在當地做人工受孕。大J在一次直播中透露求子辛酸，期間還忍不住落淚。當時他指3年來做了4次試管嬰兒（IVF），已花費了近7位數字，經濟負擔沉重，在日本太太能得到較多輔助，故希望到日本繼續嘗試。

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責任編輯︰王明芳