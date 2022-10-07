【讓座爭執】東鐵讓座爭執涉事兩媽上《東張》　斥影片扭曲事實：不能接受小孩被拍

▲ 兩名涉事媽媽上《東張西望》解說東鐵讓座爭議，認為影片扭曲事實。

關愛座爭議不斷，近日網上瘋傳4段港鐵東鐵線列車車廂內有人爭執的影片，兩名媽媽帶了3名小孩上車後，要求乘客讓座而觸發爭吵，情況激烈，事件最終要報警處理。兩名當事人媽媽主動與媒體聯絡，就事件親自回應，其中一名來自台灣的媽媽哭訴，不能接受小孩被拍攝公審，才發難意圖搶對方手機。

事發於10月5日，港鐵東鐵線車廂內，有兩名媽媽與3名小孩上車後，傳聞有人要求男乘客讓座予其同行小孩，惟男乘客沒有順應要求而觸發爭吵。影片在網上瘋傳，引發眾多爭議，兩名當事人媽媽主動聯絡《東張西望》解釋事件，其中一名媽媽Sarah（化名）表示，當日天氣很熱，而且一行5人走到很多路，從影片都見到小朋友坐著，累到沒有作聲。

▲ Sarah（右一）表示，自己是BBC，從外國回來，優先座是給有需要的人坐。（影片截圖）

當時有年輕女士起身讓座，她的女兒本來坐下去，但見到其他人沒有坐，都站起來。直至有兩個位，另一同行媽媽才坐下來，之後才是錄影片段的開始。

我本身係BBC，喺外國返，優先座就係你有需要，就問別人可唔可以俾坐。

她又提及，當時有男乘客非常「寸」地表示，想見到小朋友跌低，又望住她的小朋友。媽媽有保護孩子的天性，沒想到乘客會中傷小朋友，所以才會如此激動，更強調被放上網的片段是扭曲了事實真相。

▲ 陳太（化名）聲淚俱下，認為乘客不應拍小孩公審。（影片截圖）

最新影片：

台媽：不能接受小孩被拍

另一名事主陳太（化名）聲淚俱下地表示，拍片者拍她就算，還越過她拍小孩，沒有家長可以接受，她的孩子十分害怕，不明白他人為何不停地罵，

試問一下有沒有家長可以接受，小孩被拍擺上網公審。有男士不斷咒罵我們，另一名戴帽的男士把袋放在另一個座位，為什麼不給有需要的人，然後還說是我們錯。

她又指出，由於乘客用手機拍其小朋友，她想阻止才發難，稱這是「防衛的動作」，沒有意圖搶手機，她自己激動的行為道歉。她又指，自己來自台灣，認為事件是兩地文化差異，

我們從小就學，關愛座就是給有需要的人坐，所以我們有需要時就去求助，不好意思，可否給我們坐一坐。

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爭執影片瘋傳

事發於10月5日，有網民在facebook「大大埔 TAI PO」群組發布4段影片，著網友評吓理，指不解小孩乘坐火車（東鐵）一定要讓座。

從影片所見，2名分別穿黃色背心及紫色外套的媽媽，正與坐在列車椅子上穿恤衫西褲的男乘客起爭執。有男聲說︰「你話妳個女會跌親啊嘛！」該媽媽見有其他乘客用手機拍攝到其小朋友模樣，不滿地說︰「你細路仔都影？」、「拍什麼細路仔？」。

其中穿黃色背心、操普通話的媽媽，先用手指指著拍攝者，並疑似想搶拍攝者手機阻止拍攝，更邊喝罵「憑什麼拍我小孩？」，更強調自己不是大陸人，「不是所有講普通話的人都是大陸人，Okay?」。

由於雙方爭執激烈，列車到大學站後一度延遲開車，港鐵職員調停不果，最終警方到場處理，暫未有人提出起訴。

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責任編輯︰王明芳